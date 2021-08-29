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Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

29 Ağustos 2021 Pazar 10:00
Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

“BAĞIMSIZLIĞIN, ‘UĞRUNA ÖLMESİNİ BİLENLERİN’ HAKKI OLDUĞUNU VURGULAYAN GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, GEREK SAVAŞTA GEREKSE BARIŞTA SERGİLEDİĞİ ÜSTÜN CESARETİYLE ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE IŞIK TUTMAYA DEVAM ETMEKTEDİR”

“MİLLETİMİZİN VE KIBRIS TÜRKÜ’NÜN DOĞU AKDENİZ’DEKİ HAKLARINI DA KORUMAYI SÜRDÜRECEĞİZ” 

Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

“Bugün 99 yıl önce kazanılmış olan tarihi bir zaferi kutlamanın onurunu yaşıyoruz” diyen Başçeri, “Aziz milletimiz ve kahraman ordumuzun Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde 26 Ağustos 1922’de başlattığı Büyük Taarruz, 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da zaferle taçlanmıştır. Ezilmiş ve haksızlığa uğramış milletlere örnek ve ilham kaynağı olmuş İstiklal Savaşımızın son aşaması olan Başkomutanlık Meydan Muharebesi Zaferi, yeni kurulacak Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini sağlamlaştırmış, egemenliğine sonuna kadar sahip çıkan milletimizin aydınlık bir gelecek hedefiyle yoluna devam edeceğini tüm dünyaya duyurmuştur” ifadeleri kullandı.

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Büyükelçi Başçeri mesajında, “Bağımsızlığın, ‘uğruna ölmesini bilenlerin’ hakkı olduğunu vurgulayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizin bağımsızlığının her alanda sağlanması gerektiğine yönelik güçlü inancı ve gerek savaşta gerekse barışta sergilediği üstün cesaretiyle ülkemizin geleceğine ışık tutmaya devam etmektedir” dedi.

Başçeri, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında şu ifadelere de yer verdi:

“Haksızlığın, istikrarsızlığın, güç savaşlarının ve insani trajedilerin arttığı bir dönemde milletimiz adil, aydınlık, müreffeh ve barış içinde muasır medeniyet seviyesinin üzerinde bir geleceğe doğru ilerlemeye devam edecektir.

Bu kararlı yolculuğumuzda, milletimizin ve Kıbrıs Türkü’nün Doğu Akdeniz’deki haklarını da korumayı sürdüreceğiz.  

Zafer Bayramı’nın 99.yılında başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, kahraman askerlerimizi bir kez daha minnetle anıyor, tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum.  

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

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Son Güncelleme: 29.08.2021 10:37
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