banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Başbakan uyardı
Başbakan uyardı
Dolar/TL 'deki dalgalanma sürüyor
Dolar yeniden yükseliyor
Yine zam!
Yine zam!
Kaybeden adaylar aynanın karşısına!
Kaybeden adaylar aynanın karşısına!
banner405
Flaş Haber
Yine zam!
Kapat

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Lefke Avrupa Üniversitesi’ne 3D Tasarım ve Üretim Laboratuvarı Kurdu

14 Aralık 2021 Salı 16:25
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Lefke Avrupa Üniversitesi’ne 3D Tasarım ve Üretim Laboratuvarı Kurdu

TİKA tarafından geliştirilerek öncesinde farklı ülkelerde uygulanıp başarılı sonuçlar elde edilen proje ile klasik üretim yöntemleri yeni teknolojilerle buluşturularak, KKTC’de Lefke Avrupa Üniversitesi Eczacılık ve Diş Hekimliği Fakültesi’nde kurulan Cezeri Labaoratuvarı ile öğrencilerin, araştırmacıların ve akademisyenlerin, prototip tasarım ve üretiminin yanı sıra ARGE çalışmaları gerçekleştirmelerine imkan sağlayacak.

Kurulan laboratuvarda, çeşitli tipte 3 boyutlu yazıcılar ve tarayıcılar, lazer kesim, CNC router cihazları, masaüstü torna, matkap tezgahları, bilgisayarlar, dijital mikroskop, robotik eğitim setleri ile çeşitli mekanik-elektronik araç ve gereçler bulunuyor.

TİKA tarafından akademisyenlere 5 gün boyunca eğitim verildi

Bütün ekipmanları Türkiye’den getirilen laboratuvarın kurulumu sonrası, TİKA tarafından görevlendirilen uzmanlarca üniversitede görev yapan akademisyenlere 5 gün boyunca eğitim verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde iki devlet vakıf üniversitesinden birisi konumunda olan Lefke Avrupa Üniversitesi’nde kurulan laboratuvarda; Elektrik Elektronik, Mimarlık, Çevre Bilimleri, Tarım, Diş Hekimliği, Bilişim Sistemleri ve Eczacılık Bölümlerinden eğitime katılan 12 öğretim elemanı eğitimlerini tamamlayarak sertifika almaya hak kazandılar. Eğitimin son gününde Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen’in de katılımı ile gerçekleştirilen törende sertifikalar hak sahiplerine teslim edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri Lefke Avrupa Üniversitesi 3D Tasarım ve Üretim Laboratuvarı’nı ziyaret ederek, kendisine eğitim alan öğretim görevlileri tarafından tanıtım yapıldı.  Ziyarette Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, Rektör Yardımcıları ve TİKA Lefkoşa Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş da hazır bulundular.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başlar: “Zamlara dur demenin zamanı geldi”
Başlar: “Zamlara dur demenin zamanı geldi”
DP adaylarını açıkladı
DP adaylarını açıkladı
Yödak’ta Kalite Yönetim Sistemi Ve Paydaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi için protokol imzalandı
Yödak’ta Kalite Yönetim Sistemi Ve Paydaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi için protokol imzalandı
CTP, Eczacılar Birliği’ni ziyaret etti
CTP, Eczacılar Birliği’ni ziyaret etti
UBP, Milletvekili aday sıralama seçimini tamamladı
UBP, Milletvekili aday sıralama seçimini tamamladı
Tabipler ve öğretmenlerden iki okula ziyaret
Tabipler ve öğretmenlerden iki okula ziyaret
Polisten haberler
Polisten haberler
Emek Platformu: "Krizin faturasını emekçiler ödemeyecek"
Emek Platformu: "Krizin faturasını emekçiler ödemeyecek"
Cumhurbaşkanı Tatar’ın Eşi Sibel Tatar, Ankara’da Arap Ali Destanı’nın temsilini izledi
Cumhurbaşkanı Tatar’ın Eşi Sibel Tatar, Ankara’da Arap Ali Destanı’nın temsilini izledi
KTİMB ile Maliye Bakanlığı kamu ihalelerini görüştü
KTİMB ile Maliye Bakanlığı kamu ihalelerini görüştü

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim