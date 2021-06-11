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Tunalı: “Ülkenin DP’ye her dönemden fazla ihtiyacı var”

Demokrat Parti (DP) Minareliköy’ü ziyaret etti.

11 Haziran 2021 Cuma 16:00
Tunalı: “Ülkenin DP’ye her dönemden fazla ihtiyacı var”
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Demokrat Parti (DP) Minareliköy’ü ziyaret etti.

DP’den verilen bilgiye göre, Demokrat Parti Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı, İlçe Başkanı Kemal Buba, Gençlik Kolları Başkanı Erden Pekri ve Kadın Kolları Başkanı Mehtap Özdemirağ Minareliköy’ü ziyaret ederek, vatandaşların sıkıntılarını ve sorunlarını dinledi.

TUNALI

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Ziyarette konuşan DP Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı, ülkenin zor günlerden geçtiğini, birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğunu belirterek, ülkenin Demokrat Parti’ye her dönemden fazla ihtiyacı olduğu görüşünü dile getirdi.

Tunalı konuşmasında; “Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde vatandaşımızın problemlerini yerinde inceleyip, en etkili çözüm yollarını arıyoruz. Vatandaşlarımız ile içi içe olma geleneğimiz devam edecektir” dedi.

Demokrat Parti’nin her geçen gün büyümeye devam ettiğini ifade eden Tunalı, Demokrat Parti olarak ziyaretlerini bundan sonra da sürdüreceklerini belirtti.

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Son Güncelleme: 11.06.2021 16:43
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