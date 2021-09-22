TÜK: “Şubelerde sofralık patates satışları devam ediyor”
Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), Lefkoşa, Mağusa, İskele, Kumyalı ve Akdoğan şubelerinde yeni ürün sofralık patates satışlarının devam ettiğini duyurdu.
TÜK: “Şubelerde sofralık patates satışları devam ediyor”
Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), Lefkoşa, Mağusa, İskele, Kumyalı ve Akdoğan şubelerinde yeni ürün sofralık patates satışlarının devam ettiğini duyurdu.
22 Eylül 2021 Çarşamba 12:00
Açıklama şöyle:
“Lefkoşa Patates Satış Ambarı, Mağusa Patates Paketleme, İskele, Kumyalı ve Akdoğan” Şubelerinde, 80.00 TL/20 kg (çuval) KDV dahil fiyatla yeni ürün sofralık patates satışları devam etmektedir. Tüm halkımıza önemle duyurulur.”
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