Trafik kazası: 2 yaralı

Bu sabah 06.00 sıralarında Türkemenköy-Beyarmudu yolunda yaşanan kazada iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre Mustafa Şevki (E-42) HS 664 plakalı araç ile Beyarmudu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıktı.

Yol kenarında bulunan teller ile teller altında bulunan taşlara çarpan Şevki takla attıktan sonra tarla içerisinde tavanı üzerinde durdu. Kaza sonucu yaralanan HS 664 plakalı araç sürücüsü Mustafa Şevki ve araçta yolcu olarak bulunan Ersin Gazelci (E-52) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedaviye alındı. Açıklamaya göre Mustafa Şevki taburcu olurken, Ersin Gazelci Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.