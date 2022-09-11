banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Trafik kazası: 2 yaralı
Trafik kazası: 2 yaralı
Yeni eğitim yılı başlıyor...
Yeni eğitim yılı başlıyor...
Ani ölüm vakasının otopsi sonucu açıklandı
Ani ölüm vakasının otopsi sonucu...
Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli ve Yiğitler köylüleri eylem yaptı
Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli ve Yiğitler...
UBP kurultayı yarın yapılacak
UBP kurultayı yarın yapılacak
banner405
Flaş Haber
Trafik kazası: 2 yaralı
Kapat

Trafik kazası: 2 yaralı

11 Eylül 2022 Pazar 13:45
Trafik kazası: 2 yaralı

Bu sabah 06.00 sıralarında Türkemenköy-Beyarmudu yolunda yaşanan kazada iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre Mustafa Şevki (E-42) HS 664 plakalı araç  ile Beyarmudu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıktı.

Yol kenarında bulunan  teller ile teller altında bulunan taşlara çarpan Şevki takla attıktan sonra tarla içerisinde tavanı üzerinde durdu. Kaza sonucu yaralanan HS 664 plakalı araç sürücüsü Mustafa Şevki ve araçta yolcu olarak bulunan Ersin Gazelci (E-52) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedaviye alındı. Açıklamaya göre Mustafa Şevki taburcu olurken, Ersin Gazelci Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

banner360
Son Güncelleme: 11.09.2022 13:56
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gıda analiz sonuçları açıklandı
Gıda analiz sonuçları açıklandı
Yeni eğitim yılı başlıyor...
Yeni eğitim yılı başlıyor...
Polis Trafik Müdürlüğü Okulların Açılmasıyla Trafiğin Yoğunlaşacağına Dikkat Çekerek Sürücüleri Uyardı
Polis Trafik Müdürlüğü Okulların Açılmasıyla Trafiğin Yoğunlaşacağına Dikkat Çekerek Sürücüleri Uyardı
Ani ölüm vakasının otopsi sonucu açıklandı
Ani ölüm vakasının otopsi sonucu açıklandı
Şehit İbrahim Mehmet Goççino, Yarın Askeri Törenle Toprağa Veriliyor
Şehit İbrahim Mehmet Goççino, Yarın Askeri Törenle Toprağa Veriliyor
KTSYD Kupası Miracale Değirmenlik'in Miracale Değirmenlik 4 - Merit Alsancak Yeşilova 0
KTSYD Kupası Miracale Değirmenlik'in Miracale Değirmenlik 4 - Merit Alsancak Yeşilova 0
Cumhurbaşkanı Tatar, GAÜ'deki Sempozyuma Katıldı
Cumhurbaşkanı Tatar, GAÜ'deki Sempozyuma Katıldı
Ani ölüm
Ani ölüm
Başbakan Üstel Lefke'deydi
Başbakan Üstel Lefke'deydi
Edremit'te yangın
Edremit'te yangın

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim