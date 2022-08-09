Tosunoğlu: Enerji politikamız yok!

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa milletvekili Hasan Tosunoğlu, enerji krizinden şikâyet etmemize rağmen bir enerji tasarrufu yasamızın olmadığını söyledi ve İspanya’da 2006’larda uygulanan bir örneği verdi.

Hasan Tosunoğlu, geri kalmış Afrika ülkelerinde bile belli başlı bir enerji politikası güdüldüğünü iddia etti.

“DEVLET VİZYONU VARSA, ÜLKE GELİŞİR…”

Konu hakkında TV 2020’de konuşan DP Lefkoşa milletvekili Hasan Tosunoğlu şöyle konuştu;

“En büyük sorunlarımızdan biri enerji sorunu, maliyetler yüksek diyoruz, enerji tasarrufu diye bir yasamız var mı? Afrika’da, geri kalmış ülkelerde bile enerji politikaları var... Tasarrufla ilgili devletin politikaları var. Bizde neden yok, neden uygulanmaz? Bu konuda aslında daha önce çalışıldı ama gel git bakan, hükümet ve sair derken… Buna işte politikasızlık denir…

İspanya’da 2006’lı yıllarda küçük bir kentte zorunlu tutuldu ısı izolasyonu… Sıfır faizle. Binaların izolasyonu yapıldı. 4 yılda yapılan yatırım kendi kendini karşıladı ve elektrik maliyeti aşağıya çekildi. Devlet vizyonu varsa, ülke gelişir…”