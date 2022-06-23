Töre: “Rüzgarın hafiflemesiyle gün içerisinde yangının söndürüleceğine dair umutlarımız arttı”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, rüzgarın hafiflemesiyle birlikte, gün içerisinde yangının söndürüleceğine dair umutların arttığını vurgularken; Türkiye, İngiliz Üsleri ve Güney Kıbrıs’ın yangın bölgelerine gönderdiği hava unsurlarının yangının söndürülmesine büyük katkı koyduğunu kaydetti.
“Rüzgârın hafiflemesiyle birlikte gün içerisinde yangının söndürüleceğine dair umutlarımız artmıştır. Anavatan Türkiye, İngiliz Üsleri ve Güney Kıbrıs’ın yangın bölgelerine göndermiş olduğu hava unsurları sayesinde yangının söndürülmesine büyük ölçüde katkı konulmuştur” diyen Töre, yangının kısa sürede söndürülmesini temenni ederek, halka geçmiş olsun dileklerini iletti.