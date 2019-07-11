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Töre: “Dr. Küçük’ün halkçı ve ulusalcı kimliği daima rehber oldu”

Töre: “Dr. Küçük’ün halkçı ve ulusalcı kimliği daima rehber oldu”

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:00
Töre: “Dr. Küçük’ün halkçı ve ulusalcı kimliği daima rehber oldu”

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk halkının milli mücadele lideri Dr. Fazıl Küçük’ün halkçı ve ulusalcı kimliğinin daima kendilerine rehber olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ne ziyarette bulundu.

Meclis Başkan Yardımcılığı’ndan verilen bilgiye göre, müzeyi gezen Töre, burada müze sorumluları Ayfer Arslan ile Fatoş Kızılyürek’ten müze ile ilgili bilgiler aldı müzenin sıkıntılarını öğrendi. 

Töre, Dr. Fazıl Küçük’ün halkçı ve ulusalcı kimliğinin daima kendilerine rehber olduğunu ifade ederek, yıllarca klinik olarak kullandığı ofisiyle hem Kıbrıs Türk halkına hem sağlık hizmeti verdiğini hem de halkı bir arada tutmak için onlara moral verdiğini kaydetti.

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Küçük’ün 1960 yılına kadar adada Kıbrıs Türk halkının var olduğunu göstermek için İngiliz hükümeti ve yabancı devletlerle mücadele verdiğini belirten Töre, 1963 sonrasında ise Türkiye’ye yaptığı ziyaretlerle Kıbrıs Türk halkının yardıma ihtiyacı olduğunu Anadolu halkına aktarmayı başararak Türkiye’nin Kıbrıs Türkü’ne sahip çıkmasına liderlik ettiğini ifade etti.

Dr. Küçük’ün ölümüne kadar Kıbrıs Türkü’nün varoluşu için mücadelesini sürdürdüğünü hatırlatan Töre, “O Kıbrıs Türkü’nün unutulmaz lideridir. Yaptığı hizmetlerle her zaman bize yol göstericidir. Dr. Küçük laik, demokratik ve bağımsız bir Kıbrıs Türk devleti için mücadele verdi” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, müze ziyaretinin sonunda böylesi önemli bir eserin gelecek nesillere taşınması için başta devlet olmak üzere herkesin sahip çıkarak destek vermesi gerektiğini vurguladı.

Töre, Dr. Fazıl Küçük Müzesi anı defterine ise şunları yazdı:

“Sevgili Dr. Fazıl Küçük,

Kıbrıs Türk halkı seni asla unutmayacaktır. Halkçı ve ulusalcı kimliğin bizlere daima rehber olacaktır. Eserleriniz, Kıbrıs Türk halkını kurtuluşa erdirmiştir. Sonuçta milli bir devletimiz vardır. Türkiye ve Türk ordusu Kıbrıs’tadır. Siz rahat uyuyun, ruhunuz daima şad olacaktır. Fikirleriniz daima yolumuzu aydınlatacaktır.” 
 

Son Güncelleme: 11.07.2019 14:42
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