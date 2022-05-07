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Töre: “Annelerimizin bizlere aşıladığı insani değerler, bir ömür yol göstericimiz olmaktadır”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Anneler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında. “Annelerimizin bizlere aşıladığı insani değerler, bir ömür yol göstericimiz olmaktadır” dedi.

07 Mayıs 2022 Cumartesi 13:00
Töre: “Annelerimizin bizlere aşıladığı insani değerler, bir ömür yol göstericimiz olmaktadır”

Meclisten yapılan açıklamaya göre Zorlu Töre, mesajında şunları kaydetti:

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“Tüm yüce duyguların en güzel temsilcisi olan annelerimiz, ömür boyunca sevgileri ve fedakârlıklarıyla kalplerimizde yaşamaktadırlar. Annelerimiz karşılıksız sevgileri, şefkâtleri ve özverileri ile her zaman başımızın tacıdırlar. Bizi biz yapan değerleri barındıran annelerimiz, varlıklarıyla bizleri onurlandırmakta, geleceğimizi ellerinde şekillendirmektedirler. Annelerimizin bizlere aşıladığı insani değerler, bir ömür yol göstericimiz olmaktadır. Annelerimizi yılın bir günü değil, her gün mutlu etmeliyiz. Hayata gözümüzü açtığımız andan itibaren karşılıksız emekleriyle yaşamımızı şekillendiren, dünyamızı zenginleştiren, koruyucumuz, en büyük destekçimiz olan annelerimiz sevgilerin en yücesine, mutlulukların en güzeline layıktır. İnsani duygularımızın temellerini atarak yetişmemizde, hayata atılmamızda, attığımız her adımda her zaman ve her koşulda, hiçbir karşılık beklemeden, hayatının her anını fedakârlıklarıyla çocuklarına adayan tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutlar, hayatta olmayanlara Allah’tan rahmet dilerim.”

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Son Güncelleme: 07.05.2022 22:11
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