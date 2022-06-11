Toplumsal Varoluş  Platformu'ndan Açıklama

Toplumsal Varoluş Platformu, Gazeteciler Birliği’nin pazartesi günü Meclis önünde yapacağı eyleme destek verme kararı aldığını açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, “Toplumsal Varoluş Platforumu adına sendikalarımız KTAMS, Dev-İş, Kamu-İş, Basın-Sen ve Bay-Sen, örgütlü oldukları iş yerlerinde (TAK, BRT, Yenidüzen ve Sim TV ) 13 Haziran Pazartesi 10.00-12.00 saatleri arasında grev yaparak, Gazeteciler Birliği’nin düşünce ve ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına yönelik Meclis önünde yapacağı eyleme destek verme kararı almıştır” denildi.