TKP Yeni Güçler Anayasa Mahkemesi’nin kararını “yerinde bir karar” olarak değerlendirdi

TKP Yeni Güçler, “Anayasa Mahkemesi’nin laiklik ilkesini yorumlayarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde eğitimle ilgili olarak verdiği kararın, yerinde bir karar olduğunu kaydetti.

TKP Yeni Güçler Merkez Yürütme Kurulu, yaptığı yazılı açıklamada, “Anayasal düzenin korunmasını önemseyen Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP), ülke içindeki ve dışındaki, tüm tarafların Anayasa Mahkemesi kararına uyması ve saygı göstermesi gerektiği düşüncesindedir” dedi.

“Türkiye Cumhuriyeti makamlarından ve özellikle Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan tarafından yapılan Anayasa Mahkemesi kararıyla ilgili olumsuz değerlendirmeler ve “yanlış bulunduğu” nedeniyle değiştirilmesi gerektiği yönündeki açıklamaları yersiz, haksız ve hadsiz bulduğumuzu belirtmek durumundayız” ifadelerinin yer aldığı açıklamada şunlar savunuldu:

“Uygulamadan doğan eksiklik ve zafiyetleri bir tarafa, KKTC anayasal olarak demokratik, laik, sosyal, hukuk devletidir. KKTC’de anayasal kuvvetler ayrılığı ilkesi gereği yasama, yürütme ve yargı birbirinden ayrıdır. Ülkemizdeki bu anayasal gerçekliğe Türkiye makamları da saygı göstermek durumundadır.

Türkiye Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan’ın konuyla ilgili olarak yaptığı açıklama ve kullandığı üslup birbirini resmen tanıyan iki devlet arasındaki ilişkiler bakımından yapıcı olmadığı gibi kabul edilebilir de değildir.

Son zamanlarda gittikçe artan şekilde KKTC’nin iç işlerine karışma ve uzaktan yönetme gayretlerinin geldiği nokta çok manidardır. KKTC’deki makamları ellerinde bulunduranların birincil görevi olan devletin saygınlığı görevlerini yerine getirmekten çok uzak oldukları gerçeği bugün gelinen üzüntü verici noktanın ana nedenini oluşturmuştur.”

TKP Yeni Güçler açıklamasında, “Bu bağlamda, KKTC’deki tüm makam sahiplerine anayasanın kendilerine yüklediği devletin varlığının ve saygınlığının korunup yüceltilmesi görevini hatırlatırken, anayasa mahkemesi kararına saygılı olmaya ve dış karışmaların önünü kesmeye davet ederiz” denildi.