TKP'de adaylık başvuru süreci başladı

TKP Basın Bürosu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre adaylık başvuru süreci 1 Aralık 2021 (Çarşamba ) tarihinde başlayacak ve 9 Aralık 2021 (Perşembe) tarihinde saat 16.00'da sona erecektir.
Başvuracak aday adayları başvuru forumlarını parti genel sekreterliğinden temin edebilecektir. Başvuracak aday adaylarından başvuru formları yanında;
1.KKTC kimlik kartı fotokopisi
2. Askerlik terhis belgesi veya muafiyet belgesi (Erkekler için)3. Polis karakter belgesi
4. Muhtardan ikamet belgesi (Son 3 Yıllık devre belirtilmeli)
5. Kısa özgeçmiş
6. 2 Ad. vesikalık resim istenecektir.
Eksik evraklı başvurular işleme alınmayacaktır.