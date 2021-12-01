TKP'de adaylık başvuru süreci başladı

TKP Basın Bürosu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre adaylık başvuru süreci 1 Aralık 2021 (Çarşamba ) tarihinde başlayacak ve 9 Aralık 2021 (Perşembe) tarihinde saat 16.00'da sona erecektir.

Başvuracak aday adayları başvuru forumlarını parti genel sekreterliğinden temin edebilecektir. Başvuracak aday adaylarından başvuru formları yanında;

1.KKTC kimlik kartı fotokopisi

2. Askerlik terhis belgesi veya muafiyet belgesi (Erkekler için)

3. Polis karakter belgesi

4. Muhtardan ikamet belgesi (Son 3 Yıllık devre belirtilmeli)

5. Kısa özgeçmiş

6. 2 Ad. vesikalık resim istenecektir.

Eksik evraklı başvurular işleme alınmayacaktır.