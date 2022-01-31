Tıp-iş Başkanı'ndan Sağlık Bakanı'na eleştiri

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) Başkanı Dr. Mustafa Taşçıoğlu, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin sağlıktaki sorunların dile getirilmesini, eleştiriler yapılmasını ve çözüm önerisi sunulmasını kişisel algıladığını, bunlar kimden gelirse onları düşman ilan ettiğini ve onlara düşmanca tutum sergilediğini söyledi.

TIP- İŞ Başkanı Dr. Mustafa Taşçıoğlu, katıldığı bir programda soruları yanıtladı. Sağlık örgütlerinde yer alan kişilerin, sözlü ve yazılı mobinglere ve disiplin soruşturmalarına maruz kaldığını ifade eden Taşçıoğlu, “Sayın Pilli, sağlık örgütleriyle iletişim kurmama yolunu seçti, defalarca talep etmemize rağmen randevu vermedi. Diyalog kurulması için eylem yaptık, Ali Pilli bizi yine dikkate almadı ama Başbakan Faiz Sucuğlu devreye girdi bizimle görüştü” dedi.

Sağlığa istihdam edilen kişilerin Sağlık Bakanı Ali Pilli tarafından kendi istediği yerlerde görevlendirildiğini belirten Taşçıoğlu, temaslı takip ekibine 130 kişi alındığını ancak daha sonra çalışanların ‘benim taraflımsın’ denilerek yerlerinin değiştirildiğini söyledi.

Taşçıoğlu, “Ali Pilli’ye diyoruz ki; ‘Temaslı takip ekibini bozan kişisiniz, keyfi görevlendirmeler yapıyorsunuz ancak gerçekleri söyleyince bizi vatan haini ve arkadan vurma ile suçluyorsunuz” dedi.

TIP-İŞ’in Sağlık Bakanı Ali Pilli yerine Başbakan Faiz Sucuoğlu tarafından dikkate alınmasıyla ilgili gelen soruları yanıtlayan Taşçıoğlu, “Sağlık Bakanı Pilli’den iki kez randevu talep ettik ancak vermedi. Aracılar aracılığıyla randevuya gittik. Masa kurulmasını istedik, gerçekleşmedi. Pandemi başladığından itibaren göreve geldiği günden beridir ya iletişim kurmada sorun yaşadı ya da iletişim kurmama yolunu seçti. Diyalog kurulması için eylem yapmak istedik bu durumda başbakan devreye girdi” dedi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin eleştirileri ve çözüm önerilerini kişisel algıladığına işaret eden Taşçıoğlu, “Eleştirileri ve çözüm önerilerini sunanlara düşmanca tutum sergiliyor. Sağlık örgütlerinde yer alanlar, sözlü ve yazılı mobinglere ve disiplin soruşturmalarına maruz kalıyor” şeklinde konuştu.

Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’ndeki hekimlerin istifalarına da değinen Taşçıoğlu, “Acil bölümlere istihdam edilmedi. Acil Durum Hastanesinde de istihdam edilen genç hekimler istifa ediyor. Bu kişiler istifa ederken, yetkililer ‘Çalışma şartları mı ağır yoksa başka bir sorun mu var?’ diye sormuyorlar. Nöbet ertesi izin verilmiyor. Vardiya rotasyon verilmiyor. Ek mesaileri geciktiriliyor. Bazı hekimlerin mobinge maruz kaldıkları duyumlarını alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Dünyada pandemi nedeniyle hekimlerin çalışma şartları iyileştirilirken, ülkemizde tersinin uygulandığına vurgu yapan Taşçıoğlu, “Tek derdimiz para değil, yasal mevzuatın uygulanmasıdır. Dünyada pandemi nedeniyle çalışan hekimlerin alacakları artırılırken, ailesinden feragat eden hekimlerin, izin haklarının ve vardiyalarının verilmemesi doğru değil” dedi.

1 Ocak 2008 yılından önce kamuya girenler ile sonrasında girenler arasında oluşan adaletsizliğin giderilmediğini anlatan Taşçıoğlu, “2008 yılından önce girenlerler devlet emeklisi, sonra girenler sosyal sigorta emeklisi oluyor. Maaşları düşük kalmıştı, yapılan girişimlerle maaşlar iyileştirildi. Bu anomoliyi düzeltirken, diğer sorunun da giderilmesini istedik. O dönemin Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu çözeceğini söylemişti ancak sonuç alınamadı. 2017 yılından beridir kadrolu hekim istihdam edilmedi ve şu an çalışan hekimlerin yarısı sözleşmeli durumda. Hekimler bunu hak etmiyor” ifadelerini kullandı.

“TEMASLI SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÇALIŞTIRILMAMALI”

Temaslı olan sağlık çalışanlarının çalıştırılması konusuna da değinen Taşçıoğlu, “Bazı ülkelerden örnekler vererek ‘sakınca yok’ deniliyor. Temaslı olan sağlık çalışanları çalışmaya devam ederse çalışma arkadaşlarına ve hastalarına virüs bulaştırabilir. Bölümler kapanabilir. Örneğin Kalkanlı Yaşam Merkezi’nde çalışan hemşireler pozitif oldu ardından 2 yaşlı yaşamını yitirdi” şeklinde konuştu.

“SİYASİLER, COVİD-19 KURALLARINA UYMADI”

Siyasileri Covid-19 kurallarına uymadığı için eleştiren Taşçıoğlu, “Omicron varyantı, delta varyantına göre daha hafiftir ve hastaneye yatışları azaltabilir ancak başka hastalıkları olanlar yoğun bakıma girebilir. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından kurultay süreci kuralların tam olarak uygulanmamasına neden oldu. Son seçimlerde de maskesiz halka açık toplantılar oldu” dedi.

“NÜFUSU BİLMİYORUZ, SAĞLIĞI PLANLAYAMIYORUZ”

Ülke nüfusunun bilinmemesi ve kaçak işçilerden dolayı sağlık sisteminde yapılandırma yapılamadığını savunan Taşçıoğlu, “KKTC’de her yıl ortalama 4 bin kişi doğuyor. Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşlıklar veriliyor. Bu uygulama ortadan kaldırılmalı. Kayıt dışı çalışan ve bilinmeyen iş gücü var. Öğrenci diye gelen ama öğrenci olmayan kişiler var. Sağlık servisleri planlama yapılamadığından dolayı yükleniyor. Devletin, insan ticareti ve nüfus planlaması için politika üretmesi gerekir” diye konuştu.

“YA BANKAMATİK MEMURUDURLAR YA DA BAŞKA YERLERDE GÖREV ALIYORLAR”

Cengiz Topel Hastanesi’ndeki sorunlara da değinen Taşçıoğlu, “Cengiz Topel Hastanesi’nde 15 doktor var. Öğleden sonra santral ve röntgen teknisyeni yok. Hemşire ve doktorlar dışında 80-90 kişinin çalıştığı söyleniyor ancak ortada yoklar. Ya bankamatik memurudurlar ya da başka yerlerde görev alıyorlar. Hastanede odalar ve koridorlar yeterli değil. Düzeltmek veya yıkıp yeniden yapmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.