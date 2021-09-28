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Tilki: "Zan altında bırakıldık"

KKTC Bağımsız Şoför Okulları ve Sürücü Kursları Birliği basın açıklaması yaptı

28 Eylül 2021 Salı 13:15
Tilki: "Zan altında bırakıldık"

KKTC Bağımsız Şoför Okulları ve Sürücü Kursları Birliği, Ehliyet Müfettişliği önünde basın açıklaması yaparak, kamuoyunun ehliyet sınavları ve şoför okullarıyla ilgili “yalan ve yanlış” bilgilerle yanıltıldığını belirtti.

Birlik, şoför okullarının sorunlarıyla ilgili tek temsiliyet hakkının Bağımsız Şoför Okulları Birliği’nde olduğunu kaydetti.

TİLKİ: “ZAN ALTINDA BIRAKILDIK”

Basın açıklamasında ilk sözü Bağımsız Şoför Okulları ve Sürücü Kursları Birliği Başkanı Emirzade Tilki aldı. Bazı iddialar nedeniyle zan altında bırakıldıklarını dile getiren Tilki, zor durumda kaldıklarını ifade etti.

Sosyal medyada yer alan müfettişler hakkındaki iddiaların bir kısmının geri çekildiğini söyleyen Tilki, bu nedenle basın açıklaması yapma kararı aldıklarını kaydetti.

BASIN AÇIKLAMASI

Ardından Bağımsız Şoför Okulları ve Sürücü Kursları Birliği üyesi Seyhun Bıkmaz hazırlanan basın açıklamasını okudu.

Geçen hafta kamuoyunun ehliyet sınavları ve şoför okullarıyla ilgili olarak “yalan ve yanlış” bilgilerle yanıltıldığı belirtilen açıklamada, “Şoför okulu ve şoför okulları birlik yöneticisi sıfatı olmayan ve sektörü temsil etmeyen bir kişinin” Başbakan ve Ulaştırma Bakanı’na ziyaretlerde bulunduğu savunuldu.

Şoför okullarının sorunlarını çözmek için Ulaştırma Bakanı ve/veya Başbakan’ın ve/veya müsteşarlarının katıldığı bir toplantı olmadığı kaydedilen açıklamada, Birlik Başkanı Emirzade Tilki’nin şoför okullarını temsilen katıldığı resmi olmayan, sadece fikir ve temennilerin konuşulduğu bir görüşmenin Trafik Dairesi’nde yapıldığı ifade edildi. Görüşmede, uzlaşı çıkmadığı, derin fikir ayrılıkları ortaya çıktığı belirtilen açıklamada, bu nedenle yazılı ortak bir açıklama metni ortaya çıkmadığı kaydedildi.

EHLİYET SINAVLARI… “MANUEL RANDEVU SİSTEMİYLE YAPILMASI KONUSUNDA UZLAŞILMADI”

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Pandemi sürecinde biriken ehliyet sınavlarının manuel randevu sistemiyle yapılması konusunda uzlaşıldığının doğru olmadığı ifade edilen açıklamada, birliğin elinde 40 tane şoför okulunun manuel randevu sistemine “hayır” dediği imzalar mevcut olduğu belirtildi.

Açıklamada, manuel randevu sisteminde, şoför okullarına eşit sınav sayısı verilmeyip, okulun büyüklüğüne bakılarak, hak edişe göre sınav verilmesi konusunda da uzlaşı olmadığı kaydedildi.

Denetim ve ceza sisteminin çalıştırılması gerektiğinin birlik tarafından talep edildiği ifade edilen açıklamada, “Avukatımız tarafından, başta usulsüz yazılan birlik çekleri, sahte evraklı araçların araştırılması ve suçluların cezalandırılması gündemde ve takibimizdedir” denildi.

Lefkoşa Metehan bölgesinde sınav alanı için güncel bir proje veya çalışma olmadığı belirtilen açıklamada, Alayköy ve Mağusa tır parklarının değerlendirilmesi ve sınav alanına dönüştürülmesi konusunun gündemde olduğu ancak kesinleşmediği kaydedildi.

Açıklamada, yeni şoför okulu izinlerinin zorlaştırılması ve gümrüksüz araç konusunun, Birlik Başkanı Emirzade Tilki’nin katıldığı Trafik Dairesi’nde yer alan özel görüşmede konuşulduğu ancak üzerinde anlaşılmadığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, basında çıkan ve uzlaşı diye bahsedilen toplantıya siyasilerin katılmadığı bildirildi.

Şoför okullarının sorunlarıyla ilgili tek temsiliyet hakkının Bağımsız Şoför Okulları Birliği’nde olduğu kaydedilen açıklamada, siyasiler ve basının, yasa, hak ve hukukun üstünlüğü ilkesiyle hareket etmeleri istendi.

“SON ÇAREMİZ EYLEM OLACAK VE SINAV KOYMAYACAĞIZ”

Basın açıklaması sonrasında, “Bundan sonraki yol haritasının ne olacağı sorusunu” da yanıtlayan Birlik Başkanı Tilki, Başbakan’dan randevu alarak, görüşme yapacaklarını belirtti. Eylem yapma niyetinde olmadıklarını dile getiren Tilki, pandemi nedeniyle zor günler yaşadıklarını ve daha önce Meclis önünde yaptıkları eylemde kendilerine verilen vaatlerin yerine getirilmediğini savundu. Tilki, “Son çaremiz eylem olacak ve sınav koymayacağız” dedi.

Manuel randevu sistemine karşı olduklarını ifade eden Tilki, online sisteme geçebileceklerini söyledi. Şoför okulu olmayan bir kişiye sahip çıkıldığını iddia eden Tilki, sendikayı da göreve davet etti. Tilki, “Müfettişler zan altında kalıyor” diye konuştu.

En önemli sorunun müfettiş eksikliği olduğuna dikkat çeken Emirzade Tilki, 4 tane müfettişle işlerin yürütülmeye çalışıldığını ifade etti. Tilki, Ulaştırma Bakanı ve Trafik Dairesi Müdürü’nü sorunlarla ilgilenmeye davet etti.

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Son Güncelleme: 28.09.2021 14:14
Anahtar Kelimeler:
KKTC Bağımsız Şoför Okulları Ve Sürücü Kursları Birliği
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