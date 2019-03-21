THY uçağı Ercan'da arıza yaptı

Türk Hava Yollarına ait TK 0965 yolcu uçağı İstanbul seferini yapmak için Ercan Havalimanı'nda saat 04:10'da arıza nedeniyle saatinde havalanamadı. Sabahın ilk saatlerinden beri Ercan Havalimanı'nda bekleyen yolculara herhangi bir açıklama yapılmadı. Türk Hava Yollarından ve Ercan Havalimanı'nda görevli olan kişilerin açıklama yapmaması yolcuları mağdur etti. İstanbul Seferini yapacak Türk Hava Yollarına ait başka bir uçak ile yolcular saat 08.40'da İstanbul'a uçtular.