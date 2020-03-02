The American Nursery School’ da coronavirüsüne karşı bilgilendirme

The American Nursery School sınıf öğretmenlerinin verdiği bilgilendirmenin ardından açıklamada bulunan The American Nursery School Müdürü Meryem Gülten; “Coronavirüsü ve hastalıklardan korunmak için farklı etkinliklerle öğrencilerimizi bilgilendiriyoruz. Çocuklarımıza eğitimini verdiğimiz başlıca konular; mikroplardan ve virüslerden korunma yöntemleri, el temizliği, sağlıklı beslenme ve spor alanlarını kapsıyor. Öğrencilerimize yönelik bu tip bilgilendirme etkinliklerini sık sık düzenliyoruz. ” ifadeleri kullanıldı.
02 Mart 2020 Pazartesi 13:21
Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar Grubuna bağlı The American Nursery School’da coronavirüsüne karşı alınması gereken önlemler hakkında öğrencilere bilgi verildi.