The American Nursery School’ da coronavirüsüne karşı bilgilendirme

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar Grubuna bağlı The American Nursery School’da coronavirüsüne karşı alınması gereken önlemler hakkında öğrencilere bilgi verildi.

The American Nursery School sınıf öğretmenlerinin verdiği bilgilendirmenin ardından açıklamada bulunan The American Nursery School Müdürü Meryem Gülten; “Coronavirüsü ve hastalıklardan korunmak için farklı etkinliklerle öğrencilerimizi bilgilendiriyoruz. Çocuklarımıza eğitimini verdiğimiz başlıca konular; mikroplardan ve virüslerden korunma yöntemleri, el temizliği, sağlıklı beslenme ve spor alanlarını kapsıyor. Öğrencilerimize yönelik bu tip bilgilendirme etkinliklerini sık sık düzenliyoruz. ” ifadeleri kullanıldı.