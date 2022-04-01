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Teknecik’e yakıtı ikinci kez geç getiren Sidereal’e toplam 698 bin 977 Dolar ceza
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Teknecik’e yakıtı ikinci kez geç getiren Sidereal’e toplam 698 bin 977 Dolar ceza

Teknecik Elektrik Santrali’nin ihtiyaç duyduğu yakıtı ikinci kez gecikmeli getiren tedarikçi firma Sidereal Denizcilik LTD'e toplamda 698 bin 977 Dolar ceza kesildi. Elde edilen bilgilere göre şirket, ikinci kez cezaya çarptırılmasına rağmen cezasını ödememekte diretiyor.

01 Nisan 2022 Cuma 09:57
Teknecik’e yakıtı ikinci kez geç getiren Sidereal’e toplam 698 bin 977 Dolar ceza

Teknecik Elektrik Santrali’nin ihtiyaç duyduğu yakıtı ikinci kez gecikmeli getiren tedarikçi firma Sidereal Denizcilik LTD’ye ikinci kez ceza kesildi.

Şubat ayında 6 gün gecikmeli getirdiği akaryakıt nedeniyle 225 bin Dolar ceza kesilen şirkete, Mart ayında yine kural ihlali yaptığı gerekçesi ile 473 bin 977 Dolar ceza kesildi.

Şirket, 3 Mart’ta getirmesi gereken yakıtı, 16 Mart’ta getirebildi.

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Elde edilen bilgilere göre şirket, ikinci kez cezaya çarptırılmasına rağmen cezasını ödememekte diretiyor.

Yaşanan gecikme kapsamında şirketin, Şubat-Mart ayları arasında toplam ceza borcu 698 bin 977 Dolar oldu.

KAYNAK:KIBRIS POSTASI

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Anahtar Kelimeler:
Teknecik Elektrik Santrali
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