Teknecik santralı bacasından niye siyah duman çıkıyor?

Teknecik Elektrik Santralında bacadan çıkan koyu siyah renkli eksoz gazı, santral üretim makinalarında verimli yanma olmadığının, dolayısıyla yanmayan yakıtın dışarıya atılmasının bir sonucudur ve yanma odasına doldurulan havanın yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Yetersiz hava ve yakıt karışımının muhtemel sebepleri ise; Hava ve yakıt karışımını sağlayan ECU (Elektronik Kontrol Ünitesi) veya ECU’ya yetersiz hava gönderen blower (veya muadili) arızalarıdır.

Teknecik Elektrik Santralinde sorun siyah dumanla sınırlı değildir. Bunun yanında Ana mili kopuk jeneratör uzun zamandan beri hizmete elverişsiz haldedir. Ana milin kopması da normal aşınma yıpranmadan kaynaklanan bir arıza değildir. Arızanın muhtemel sebeplerinden biri yağlama zaafiyeti diğeri de silindirlerdeki zamansız yanma işlemleridir.

Yıllardan beridir KIB-TEK’te tesislerin bakım ve onarımları zamanında ve doğru şekilde yapılamamıştır. KIB-TEK’i yönetenler toplumda güven kazanmak istiyorlarsa bakımları, arızaları ve onarım yöntemlerini şeffaf bir şekilde kamu ile paylaşmalı ve Makina Mühendisleri Odası ile koordinasyon içerisinde olmalıdırlar.

Saygılarımızla,

KTMMOB Makina Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu (a)

Ayer YARKINER

Oda Başkanı