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Tekin Arhun'dan açıklama

Capital Group, kamuoyunu doğru ilgilendirmek adına grup Başkanı Tekin Arhun'un tahkikat süresi tamamlanan konuyla ilgili yaptığı açıklamayı yayımladı..

03 Haziran 2021 Perşembe 10:54
Tekin Arhun'dan açıklama
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Arhun'un açıklaması şu şekilde:

“Geçtiğimiz günlerde adım hiç istemediğim bir olayla anılmıştır. Tekin Arhun olarak insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne her zaman saygılı oldum. Haberleşmenin ve özel hayatın gizliliğine içtenlikle inanıyorum. Bu anlayışla da kişiler arasında telefon ile yapılan haberleşmeyi tarafların izni olmaksızın kaydedip, ifşa etmeyi, yanlış ve yapılmaması gereken bir davranış görüyorum.

Hukukun en temel kuralı, adaletin, eksiksiz doğru verilerle yerini bulmasıdır. Olaya adımın karıştırıldığını öğrendiğim ilk andan, tahkikatın tamamlandığının mahkeme kararıyla da onaylandığı ana kadar araştırmaya, doğru bildiklerimi eksiksiz aktararak katkı koymaya çalıştım. Bundan sonra da gerek duyulması halinde aynı çizgide katkımı sürdüreceğimden kimsenin kuşkusu olmasın.

Bu vesileyle şunu da ifade etmek istiyorum.

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Nereden geldiğimi de nerede olduğumu da çok iyi biliyorum. Olduğum yerden daha önemlisi nereden geldiğimdir. Sahip olduğum değerler, toplumdan, sosyal yaşamdan kopmama neden olamaz. Arasta’da iş yaşamına ilk adımımı attığım gün neysem, bugün de oyum. Bundan sonra da, yaşamıma rehber olan insani değer yargılarımda değişim olması mümkün değildir.

Geçmişte de yanlış anlama ya da bilemediğim nedenlerle hedef alındım. İyi niyetten yoksun bu tür hedef almalarda da masum olduğumdan hep emin oldum.

Eğer sahip olduğum yatırımlarım ciddi büyüme göstermişse tek nedeni halkımızın bize duyduğu güvendir. Herkes çok iyi bilsin ki halkımızın, saygı ve güvenini hiçbir zaman boş çıkarmayacağım.

Bu düşüncelerle Kıbrıs Türk Halkına en derin saygı ve sevgilerimi sunarım.

Saygılarımla,

Tekin Arhun”

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Anahtar Kelimeler:
Tekin ArhunCapital GroupAlev şensoy
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