TDP Gençlik Örgütü: “Öğrenciler aşı sertifikası sorununa çözüm bekliyor”

Konuyla ilgili TDP Gençlik Örgütü adına Arda Çileker’in yaptığı yazılı açıklamada, Kuzey Kıbrıs’tan eğitim görecekleri ülkelere gitmek için seyahat eden öğrencilerin yaşadığı KKTC aşı kartı sorunu ile ilgili çok fazla şikayet geldiği ifade edildi.

Açıklamada, KKTC’de aşılanan öğrencilerin aşı kartları tanınmadığı için bazı ülkelere girişlerinde karantinaya girmeleri ve ciddi meblağlarda karantina ücreti ödemeleri talep edildiği kaydedildi

Hükümetin ve Cumhurbaşkanlığının öngörüsüz davranmakla suçlandığı açıklamada, “Kıbrıslı Türk gençler, başta Kıbrıs Türk Toplumu Lideri olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Türkiye, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği yetkilileri ile diplomasi yürütmesini, öte yandan Cumhurbaşkanlığı’nın altında çalışan İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk üyelerinin Kıbrıslı Rum muhatapları ile görüşerek bu sıkıntıyı çözmelerini beklemektedir”denildi.

Açıklamada BK-KTÖF’ün KTÖS aracılığıyla aşılanmayan öğrencilerin Güney Kıbrıs’ta aşılanmaları için oluşturdukları başvuru formu da paylaşıldı.