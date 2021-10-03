TC heyeti, KKTC’de sanayi bölgeleriyle ilgili temaslar yapacak

Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan başkanlığındaki heyet, 5-7 Ekim tarihlerinde saha ziyaretleri kapsamında Gazimağusa, Güvercinlik, Haspolat, Lefkoşa, Alayköy sanayi bölgelerinde incelemelerde bulunacak.
Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan başkanlığındaki heyet, 5-7 Ekim tarihlerinde saha ziyaretleri kapsamında Gazimağusa, Güvercinlik, Haspolat, Lefkoşa, Alayköy sanayi bölgelerinde incelemelerde bulunacak.