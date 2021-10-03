TC heyeti, KKTC’de sanayi bölgeleriyle ilgili temaslar yapacak

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’nden bir heyet, organize sanayi bölgeleriyle ilgili teknik çalışmalar yapmak ve bu kapsamda saha ziyaretlerinde bulunmak üzere KKTC’de temaslar yapacak.