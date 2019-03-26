banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98238
ALTIN
234.083
DOLAR
5.4952
STERLİN
7.3338
EURO
6.2012
Çakmakçı uyuşturucu ile geldi
ÇAKMAKÇI UYUŞTURUCU İLE GELDİ
Masood Akıncılar’dan Güney’e geçmiş
MASOOD AKINCILAR’DAN GÜNEY’E GEÇMİŞ
Adil olun!
ADİL OLUN!
Ercan'dan çıkamadı!
ERCAN'DAN ÇIKAMADI!
banner307
Flaş Haber
Adil olun!
Kapat

Tatar : “Vatandaşın sıkıntıları giderilmelidir“

Tatar : “Vatandaşın sıkıntıları giderilmelidir“

26 Mart 2019 Salı 13:47
Tatar : “Vatandaşın sıkıntıları giderilmelidir“

UBP GENEL BAŞKANI TATAR DÜN GECE İNÖNÜ’YÜ ZİYARET ETTİ

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, vatandaşın günlük sıkıntıları bulunduğunu, hükümetin buna çare bulması gerektiğini ancak şu anda ülkede bir hükümet olmadığını, sadece 4’lü bir ortaklığın devam ettiğini savundu.

Ersin Tatar, “İnsanımız haklı olarak daha iyi sağlık, daha çağdaş devlet hastanesi, telekomünikasyon hizmetleri, düzgün, güvenilir, rahat yollar, gelişmiş limanlar istiyor. Bunlar içinse vizyon ve proje lazım. Ama ortada hükümet de yok, bunları yapacak irade de... Bu hükümet kurumları büyük borç batağına sürülüyor ve sürekli zam yapıyor” dedi.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, UBP Genel Başkanı Tatar dün gece İnönü’yü ziyaret etti.

Tatar’ın ziyaretine UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy, UBP Gazimağusa İlçe Başkanı Olsan Oran ile bazı milletvekilleri ve belediye başkanları da katıldı.

UBP Genel Başkanı Tatar İnönü’de yaptığı konuşmada, hükümetin birçok yanlış iş yaptığına değinerek,  elektriğe çoklu tarife kılıfıyla yüksek oranda zam yapılmasının tüm ülkeye, herkese olumsuz yansıyacağını belirtti.

“İSTEĞE BAĞLI OLMADAN ÇOKLU TARİFEYE DAHİL EDİLME DOĞRU DEĞİL”

Ersin Tatar şöyle konuştu:

“Yapılan en büyük hatalardan biri de vatandaşların en baştan isteğine bağlı olmaksızın çoklu tarifeye dahil edilmesidir. Bu doğru değildir. Yapılması gereken isteyenin çoklu tarifeye geçmesine olanak sağlayan bir düzenlemeye gitmektir. Biz hükümete geldiğimiz anda bu tarife olayına el atacak, vatandaşı düşünerek yeni düzenlemelere gideceğiz.”

“İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM GERÇEKÇİDİR”

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Kıbrıs sorunu konusunda da konuştu ve Kıbrıs’ta şu anda iki ayrı devletin yan yana yaşamakta olduğunu, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin ve adada huzurun devam ettiğini söyledi.

Tatar, “Federal çözüm 50 yıldır görüşülüyor. Ortada bir sonuç olmadığına göre var olan gerçekleri göz önünde bulundurarak yeni arayışlara girmek lazımdır” diyerek, Türkiye ve UBP’nin iki ayrı devlet çözüm şeklinin de artık görüşme masasına gelmesi gerektiğinde hemfikir olduklarını sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 26.03.2019 17:26
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanlığı Ve Ltb “3. Kansere Karşı Farkındalık Sempozyumu” Düzenliyor
Sağlık Bakanlığı Ve Ltb “3. Kansere Karşı Farkındalık Sempozyumu” Düzenliyor
Kıtsab Dünya Seyahat Acenteleri Birliği Birleşik Federasyonu Genel Kurulu Ve Turizm Formuna Katılıyor
Kıtsab Dünya Seyahat Acenteleri Birliği Birleşik Federasyonu Genel Kurulu Ve Turizm Formuna Katılıyor
İngiliz Yüksek Komiserliğinden İnovasyon Çalıştaylarına Destek…
İngiliz Yüksek Komiserliğinden İnovasyon Çalıştaylarına Destek…
Meral Akıncı, Sosyal Hizmetler Dairesi İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ni Ziyaret Etti
Meral Akıncı, Sosyal Hizmetler Dairesi İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ni Ziyaret Etti
İçişleri Bakanı Baybars, KKTC nüfusunu açıkladı
İçişleri Bakanı Baybars, KKTC nüfusunu açıkladı
Avrupa Birliği’nde Yol Güvenlığını Arttıracak Yeni Kurallar Geliyor
Avrupa Birliği’nde Yol Güvenlığını Arttıracak Yeni Kurallar Geliyor
Etel Ve Alsancak 1’inci Uluslararası Jazz Festivali, 25-28 Nisan Tarihleri Arasında Gerçekleşiyor
Etel Ve Alsancak 1’inci Uluslararası Jazz Festivali, 25-28 Nisan Tarihleri Arasında Gerçekleşiyor
Sağlık Afet Planı İle Hastane  Afet Ve Acil Durum Planı İçin  Çalışmalar Başlıyor
Sağlık Afet Planı İle Hastane  Afet Ve Acil Durum Planı İçin  Çalışmalar Başlıyor
Bakanlar kurulu toplandı
Bakanlar kurulu toplandı
Atakan: “Uçak bileti fiyatları Güney’den pahalı değil”
Atakan: “Uçak bileti fiyatları Güney’den pahalı değil”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim