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Tatar, NTV’ye değerlendirmelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, NTV’nin sorularını yanıtladı..

09 Temmuz 2021 Cuma 11:15
Tatar, NTV’ye değerlendirmelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, egemen bir KKTC’nin önemine bir kez daha dikkat çekti; “Rum’a gidip yama olma ve ileride yok olma gibi bir maceraya girecek halimiz yok” dedi. 

NTV’nin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tatar, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın yıl dönümünde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla güçlü mesajlar verileceğini kaydetti. 

Tatar, yılda 300 milyon euroluk silahlanma yapan Güney Kıbrıs’a karşı bir takım askeri tedbir alınmasının şart olduğunu da vurguladı. 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, NTV’ye değerlendirmelerde bulundu.  

Doğu Akdeniz’de çıkarların korunmasında KKTC devletinin mutlaka egemen olması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, egemen Kıbrıs Türk devletinin Türkiye ile istediği gibi anlaşma yapabileceğini kaydetti.

Tatar, “Egemen değilsem tamamıyla yetkiyi merkeze, o da Brüksel’e teslim eder. AB’de olmayan Türkiye buradan çekilsin dediklerinde ise Türkiye Anadolu’ya hapsolur gibi bir pozisyon ortaya çıkar” dedi. 

Federasyon tezindeki tuzağın tek egemenlik olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, “Tek egemenlikte çoğunluk azınlığı yönetir ve özellikle AB içinde 3’üncü ülke olarak görülen Türkiye Cumhuriyeti’nin zaman içinde buradan çekilmesiyle Kıbrıslı Türkler yapayalnız kalır. Dolayısıyla varlık ve halk olarak erozyon, asimilayon ve yok edilişe kadar gidebilecek tehlikeli bir süreç yaşanır” ifadelerini kullandı. 

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bir anlaşma olursa daha iyi olabilir fakat Rum’a gidip yama olma ve ileride yok olma gibi bir maceraya girecek halimiz yok” dedi. 

“20 TEMMUZ’DA GÜÇLÜ MESAJLAR”

20 Temmuz Barış Harekatı’nın yıl dönümünde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla güçlü mesajlar verileceğini kaydeden Tatar, Türkiye ve KKTC arasındaki bağların ne kadar muhabbetli bir şekilde geliştiğini göstermenin büyük bir güç gösterisi olduğunu söyledi. 

MARAŞ İÇİN 344 BAŞVURU

Maraş’ta mülk sahibi Rumların Türk yönetimi idaresi altında kente dönüşü için Taşınmaz Mal Komisyonu’na yaptığı başvurlara da dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, “Şu anda 344 kişi başvurdu. Eğer bu süreç hızlanırsa 3 bine yakın kişi başvurabilir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin Geçitkale havaalanına İHA ve SİHA üssü kurmasına ilişkin olarak da konuştu. 

“RUMLAR MADEM SİLAHLANIYOR BİZİM DE İHA SİHA VEYA DENİZ ÜSSÜ GİBİ ASKERİ TEDBİR LAZIM”

Tatar, “Rumlar silahlanmaya devam ediyor. Bütün ekonomik sıkıntılara rağmen yılda 300 milyon Euroluk silahlanıyorlar. Madem ki Rumlar bu şekilde bir silahlanma iştahıyla hareket ediyor, bizim de burada Geçitkale’ye İHA, SİHA veya deniz üssü gibi bir takım askeri anlamda tedbir almam lazım. Geçitkale’yi biz zaten teslim ettik. Sözleşme, anlaşma var. SİHA ve İHA’lar orada gerekli iniş kalkış ve savunma amaçlı bölgede neyin ne olduğunu görmek için Geçitkale’yi kullanabiliyorlar” dedi.      


 

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Son Güncelleme: 09.07.2021 11:53
Anahtar Kelimeler:
NTVErsin Tatar
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