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Tatar, Millet Bahçesi’ni ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Maraş’ta yer alan Millet Bahçesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

18 Temmuz 2021 Pazar 22:30
Tatar, Millet Bahçesi’ni ziyaret Etti

Maraş’ın geçtiğimiz yıl Ekim ayında, yarım asır sonra açılmasının tarihi bir adım olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, bu açılımla Maraş’ın insanlığa kazandırıldığını ifade etti.

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Maraş’ın KKTC sınırları içerisinde ekonomik ve turizm potansiyelinin değerlendirilmesiyle KKTC'nin daha da güçleneceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, bugüne kadar 200 bine yakın insanın pandemi koşullarına rağmen Maraş'ı ziyaret ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Anavatan Türkiye’yle tam bir uyum içerisinde, doğru adımların atılarak KKTC’nin her alanda çok daha güçlü bir devlet olacağını vurguladı.

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Son Güncelleme: 18.07.2021 22:38
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