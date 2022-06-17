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Tatar: “Kapalı ortamlarda kişisel hijyen ve koruyucu önlemleri devam ettirmek faydalı“

17 Haziran 2022 Cuma 19:00
Tatar: “Kapalı ortamlarda kişisel hijyen ve koruyucu önlemleri devam ettirmek faydalı“

Cumhurbaşkanı Tatar Covid-19 tedbirlerin kaldırılması ve normal yaşama dönülmesiyle ile ilgili değerlendirmede bulundu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Covid-19 tedbirlerin kaldırılması ve normal yaşama dönülmesiyle ile ilgili değerlendirmede bulundu; "Özellikle kapalı ortamlarda kişisel hijyen ve koruyucu önlemelerin hayatımızın bir parçası olarak devam etmesinin faydalarını hatırlatmak isterim" dedi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Covid-19’dan KKTC’nin de gerek sosyal, gerek ekonomik ve gerek sağlık sistemi olarak etkilendiğini, insanların mücadelesi, sektörlerin yeri geldikçe kademeli ve dikkatli açılımı ile ayakta kalındığını belirtti.

Tatar, bir kez daha bu süreçte birlik ve beraberlik içerisinde sabır ve özveri ile sürecin yönetilmesine katkı koyan başta halka ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı açıklama şöyle:

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“KKTC olarak bizler de eşzamanlı olarak 2019 yılının son günlerinde dünya gündemine oturan, 10 Mart 2020’de hayatımıza giren Covid-19 ile 2 yılı aşkın süredir mücadele ettik ve etmeye devam ediyoruz. Bilim insanları ‘Koronavirüs salgını artık tüm dünyada unutulmaya yüz tuttu ve bitiyor’ diye değerlendirmelerde bulunurken koronavirüs tedbirleri ve yasaklar kaldırılarak hayat normale dönmüş ve ölümle sonuçlanan vakalar ise neredeyse bitmiştir.

Ülkemizde görülmeye başlamasıyla Covid-19 pandemisini başbakanlık dönemimden itibaren yakından takip edip sağlık altyapısının güçlendirilmesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yardımlarıyla ülkeye acil durum hastanesi kazandırılması gibi girişimlerin yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı görevine gelince ise çeşitli aşıların ülkemize birçok ülke ile eşzamanlı tedariki için gerekli girişimlerde bulunulmuş ve aşılar sağlanmıştır.

Gerek sosyal, gerek ekonomik ve gerek sağlık sistemi olarak tüm dünyada olduğu gibi KKTC olarak etkilenmiş olup insanlarımızın mücadelesi, sektörlerin yeri geldikçe kademeli ve dikkatli açılımı ile ayakta kalabildik.

Koronavirüsle yaşamayı öğrendiğimiz pandemi sürecinde KKTC’nin dünya ölçeğindeki yeri yakından takip edilerek değerlendirilirken, pandemi sürecinde sağlık alanında revize edilmesi gerektiği tespit edilen konular yapılandırılmaya çalışıldı.   Virüsün evrildiği noktada bilim insanları ‘Koronavirüs salgını artık tüm dünyada sıradan bir grip virüsü olmaya yüz tuttu’ şeklinde tanımlarken koronavirüs tedbirleri ve yasaklar kaldırılarak hayat normale döndürülmektedir. 

Bir kez daha bu süreçte birlik ve beraberlik içerisinde sabır ve özveri ile sürecin yönetilmesine katkı koyan başta halkımıza ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim.

Ancak farklı virüs veya hayvanlarda yeni Koronavirüs varyantların tespit ediliyor olması da bize normalleşmiş yaşam içerisinde de kişisel tedbirlerin önemli ve gerekli olduğunu bir kez daha vurgularken birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de Covid-19’a yönelik tedbirlerin kaldırılmış olduğunu göz önüne alarak özellikle kapalı ortamlarda kişisel hijyen ve koruyucu önlemelerin hayatımızın bir parçası olarak devam etmesinin faydalarını hatırlatmak isterim.”

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Son Güncelleme: 18.06.2022 11:04
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