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Tatar İstanbul temaslarını tamamladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, günübirlik İstanbul temaslarının ardından dün gece yurda döndü.

08 Kasım 2021 Pazartesi 12:15
Tatar İstanbul temaslarını tamamladı

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu’nun davetlisi olarak günübirlik gerçekleştirdiği İstanbul ziyareti kapsamında temaslarını tamamlayarak dün gece yurda döndü. 

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Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan’ın Karabağ zaferinin birinci yılı düzenlenen ve Azerbaycan’dan bakan, milletvekili ile birçok üst düzey yetkilinin de katıldığı “Karabağ Azerbaycan’ındır” isimli etkinliğe katılarak birlik vurgusu yaptığı konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca İstanbul temasları çerçevesinde, 1997-2001 yılları arasında başkanlığını yürüttüğü Kıbrıs Türk Kültür Derneği üyeleriyle bir araya geldi ve birtakım temaslarda bulundu. 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı Ercan Havalimanı’nda, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Güv. K. K. Komutan Yardımcısı Albay Kadir Bayraklı ve diğer yetkililer karşıladı.
 

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Son Güncelleme: 08.11.2021 13:43
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