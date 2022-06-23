Tatar ile Oktay yangın bölgesinde ortak açıklama yaptı

Tatar: "Yangın büyük ölçüde söndürüldü, bugün bitirilebilir"

Oktay: "Tüm gücümüzle yangınları söndürmek için uğraşıyoruz"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mersinlik bölgesindeki Yangın Kriz Merkezi'ni ziyaretleri sırasında açıklamada bulundu.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaptığı konuşmada, ziyaretini erkene alıp ülkeye gelen Oktay’a teşekkür etti. Oktay ile havadan keşif yaptıklarını ve yukarıdan yangının son durumunu izlediklerini ifade eden Tatar, şiddetli rüzgarın etkisiyle bir bölgeden başlayan yangının zamanla geniş bir alana yaydığını kaydetti.

Yangından duyduğu üzüntüyü dile getiren Tatar, yoğun çalışma içinde yangının daha büyük felakete dönüşmemesi için çalıştıklarını söyledi.

-"Büyük ölçüde söndürüldü, bugün bitirilebilir"

Dün akşam Ardahan, Ağıllar ve Topçuköy’ün risk olmaktan çıktığını, yangının an itibarıyla dağlık sarp bölgelerde sürdüğünü ifade eden Tatar, kuzey ve batı bölgesinde küçük küçük yangınları söndürmek için çalıştıklarını, büyük ölçüde yangınların söndüğünü gördüklerini ve bugün bitebileceğim kaydetti.

Tatar, koordinasyon içinde yangınların söndürülmesi için çalıştıklarını da ifade ederek, böyle bir felaketin önlenmesi için KKTC’nin kapasitesinin olduğunu gördüklerini, bu çerçevede kendilerine katkı koyan, destek veren herkese teşekkür etti.

-Oktay

Fuat Oktay da, Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, Türkiye’nin Marmaris bölgesinde de ciddi bir yangınla mücadele ettiğini hatırlattı.

-"İnşallah akşama kontrol altına alınacak"

“Yangın, ciğerlerimizin yanması demek” ifadelerini kullanan Oktay, “Tüm gücümüzle yangınların söndürülmesi için çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar her zaman KKTC’nin yardımına koştuk. Toplamda 4 uçak 4 helikopter yangına müdahale ediyor. Tüm gücümüzle yangınları söndürmek için çalışıyoruz, kontrol altına almak için çalışıyoruz” dedi.

Çalışmaların devam edeceğini ifade eden Oktay, söndürme çalışmalarının bugün bitmesini ve yangının söndürülmesini temenni etti.

Tüm emeği geçenlere teşekkür eden Oktay, “Tüm imkanlar seferber edildi. Kıbrıslı Türk kardeşlerimiz rahat olsun, akşama inşallah kontrol altına alınacak. Hava şartları müsaade ederse söndürülecek” dedi.

Oktay, Yangınların çoğunun ya sabotaj veya insan ihmali olduğuna da işaret ederek, sabotajı önlemenin devletin görevi olduğunu, ancak insan ihmalini önlemek için herkese görev düştüğünü vurguladı.

Herkesin gerekli önlemi alması ve ülkenin ciğerlerinin yanmasına müsaade etmemesi gerektiğini ifade eden Oktay, bilinçlenmenin önemine vurgu yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da yangını yakından takip ettiğini, az önce aldıkları brifing sırasında arayıp bilgi verdiklerini anlatan Oktay, Erdoğan’ın geçmiş olsun dileklerini ve selamlarını iletti, dayanışma belirtti, Kıbrıs Türk halkıyla bir olduklarını vurguladı.