Tatar: “ Haklarımızı sonuna kadar koruyacağız”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Rum tarafı ve Yunanistan’ın silahlanma çabaları ve kurdukları ittifaklarla Türkiye ve Kıbrıs Türk halkını korkutup geriletmesinin mümkün olmadığını söyleyerek, “Rum istedi diye haklarımızdan vazgeçmeyiz. Ya akıl yoluna gelip bizimle anlaşırlar ya da mücadeleye devam eder ve kazanırız” dedi.

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, köy, bölge ve belde gezileri çerçevesinde dün gece Serdarlı’yı ziyaret etti.

UBP Genel Başkanı Tatar şunları söyledi:

“Çipras, Anastasiadis, Netenyahu ilk kez Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da katılımı ile yine bir araya geliyorlar. Toplantının konusu olarak ‘Doğu Akdeniz bölgesinin karşılaştığı temel enerji ve güvenlik meseleleri’ açıklandı ama bunun ötesi var. Bu toplantıda ‘Doğu Akdeniz Gaz Boru Hattı’ ele alınacak. Olay, bu toplantı bize ve Anavatan Türkiye’ye yöneliktir. Ben buradan Amerika Birleşik Devletleri’ne seslenmek istiyorum: Vazgeçiniz haksız olan Rum tarafını desteklemekten. Bu yol yol değildir. Türkiye ve Kıbrıs Türkü’nü yok sayarak, haklarımızı gasp ederek bir yere varmanız mümkün değildir. Rum-Yunan ikilisine bölgedeki haklarımızı yerken, en doğru hat olan doğal gazın Türkiye üzerinden dünyaya pazarlanması dururken gerçekleşmesi çok zor ve çok pahalı bir boru hattı konusunda destek vermeniz bu bölgede ve Kıbrıs’ta gerçekten bir anlaşma isteyip istemediğinizin sorgulanmasına neden olmaktadır.”

“ ZAMLAR HALKIMZI FAKİRLEŞTİRİYOR ”

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar konuşmasında dörtlü koalisyon hükümetinin icraatları ve yapmadıkları ile halka zarar vermeye devam ettiğini savundu.

“Elektrik zammının çoklu tarifeye geçiliyor diye gizlenmesine rağmen halkın gerçekleri kısa sürede anladığını” ileri süren Tatar, şunları kaydetti:

“Belirlenen dilimler yanlış. Yapılanların yangından mal kaçırırcasına örgütlerden bizlerden gizlenerek yapılması hatalıdır. Ortaya çıkan zamlar halkımızı daha da fakirleştirecektir. Sektörlerin ne olacağı ise belli değildir. Hükümetin ortağı Halkın Partisi Genel Sekreteri bile ‘kandırıldık, bu zamlar olmadı’ diyorsa, bu hükümet bitmiştir, artık halka kulak vererek gitmelidir.”

