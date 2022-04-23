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Tatar, Hagelberg’i kabul etti

TATAR: “ULUSLARARASI TOPLUMUN KIBRIS KONUSUNA BAKIŞINI, İKİ TARAFIN EŞİT MÜKTESEP HAKLARINI VE ADADAKİ GERÇEKLERİ DİKKATE ALACAK ŞEKİLDE DEĞİŞTİRMESİ GEREKİYOR”

23 Nisan 2022 Cumartesi 15:45
Tatar, Hagelberg’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsveç Büyükelçisi Anders Hagelberg’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar görüşmede, İsveç’in Kıbrıs konusunda eşitliği gözeterek, dengeli bir tavır sergilemesini beklediklerini belirtti ve Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız izolasyonlara dikkat çekti.
 
Cumhurbaşkanı Tatar, İsveç’in 1960’lı ve 1970’li yıllarda askerlerinin Birleşmiş Milletler çatısı altında hizmet veren özel bir ülke olduğunu ve Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlama amacıyla Kıbrıslı Türklere yönelik yaptıkları saldırılara ve zulme tanıklık eden bir ülke olduğunu söyledi. 
 
KKTC’de Ukrayna-Rusya savaşını endişeyle izlendiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar şunları kaydetti:
 
“Savaşların tarih sayfalarına gömüldüğü, dünyanın değiştiği ve savaş zamanlarının geride kaldığı yönünde bazılarımızın düşünceleri vardı. Bu savaş, dikkatli olmamız gerektiğini gözler önüne serdi ve Kıbrıs konusunda, Kıbrıslı Türklerin Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün devamı konusundaki tutumunu haklı çıkardı. Adada, yakın geçmişte Kıbrıslı Türklerin uğradığı zulmün tekrarlanmasını istemiyoruz. Ukrayna’da meydana gelenlerin, uluslararası toplumun Kıbrıs konusuna bakışını, tarafların eşit müktesep haklarını ve adadaki gerçekleri dikkate alarak değiştirmesini umuyorum.”

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Rum vizyonunun, tarafların egemen eşitliğine dayanmayan, kendilerine üstünlük sağlayacak sözde federal bir çözüm olduğunu ve Türkiye’nin de Kıbrıs’tan çekilmesi ile Kıbrıs Türklerinin savunmasız bir azınlık durumuna düşürülmesinin hedeflendiğini aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ın bir Helen adası olduğu saplantısı nedeniyle yönetimi ve refahı eşitlik zemininde Kıbrıslı Türkler ile paylaşma konusundaki isteksizliği sonucu federal çözüm modeline dayalı müzakerelerin tükendiğini söyledi. 
 
Cumhurbaşkanı Tatar, adada ve bölgede istikrar ve güvenin sağlanması için Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesi ve buna dayalı olarak müzakereler yoluyla Kıbrıs sorununa sürdürülebilir bir çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.
 
“Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs Rum tarafı kadar egemendir. Taraflar birbirleri üzerinde hakimiyet kuramaz. Kıbrıs konusu esasen egemenlik meselesidir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ın gerçeklerine dayanan Kıbrıs Türk tarafının yaptığı önerinin gerçekçi, adil ve sürdürülebilir çözüm şekli olduğunu sözlerine ekledi. 
 
Görüşmede, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun ve müzakere heyeti de hazır bulundu.

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Son Güncelleme: 24.04.2022 01:34
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