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Google Covid-19 verilerine KKTC’yi dahil etti
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Tatar: Google News yayınları DSÖ’ye örnek olmalı, veriler sınır tanımamalı

Google'da KKTC'nin covid-19 verileri yayınlandı..

30 Mayıs 2020 Cumartesi 07:53
Tatar: Google News yayınları DSÖ’ye örnek olmalı, veriler sınır tanımamalı
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KKTC’nin Koronavirüs’e karşı etkin ve başarılı bir mücadele verdiğini söyleyen Başbakan Ersin Tatar, Kovid-19 verilerini yayınlayan Google News’un , bütün dünya devletlerinin istatistiki bilgilerinin yer aldığı sayfasında KKTC’nin verilerine de yer vermesine değindi ve bu mücadelenin ve ortaya çıkan bilimsel verilerin sınır tanımadan dünya ile paylaşılmasının önemli olduğunu kaydetti.

KKTC’deki COVID-19 ile ilgili verilerin dünya ile paylaşılabilmesi için devletin yetkili makamlarının Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) başvuruda bulunduğunu anımsatan Tatar, Dünya Sağlık Örgütü’nün Kıbrıs’a ilişkin paylaştığı rakamların sadece adanın Güneyi ile ilgili rakamlar olduğuna, dolayısıyla bu durumun adanın gerçek ve genel durumunu yansıtmadığına, dolayısıyla da Kıbrıs’la ilgili verilerin eksik kaldığının altını çizdi.

“DSÖ’NÜN TUTUMU NE ETİK NE BİLİMSEL AÇIDAN KABUL EDİLEMEZ”

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DSÖ’nün dünyadaki en küçük ülkelerin dahi rakamlarını paylaşmasına karşın KKTC’nin rakamlarına yer vermemesinin ne bilimsel açıdan ne de etik açıdan kabul edilemez olduğuna vurgu yapan Başbakan Ersin Tatar, bu durumun Kıbrıs Türk Halkı’na karşı yapılan bir haksızlık olduğu kadar, verilerin küresel olarak paylaşılması noktasında da zafiyet yarattığına işaret etti.

“PANDEMİ SİYASİ TEMELDE BİR AYIRIM YAPMADI”

Pandeminin siyasi temelde bir ayırım yapmadığını belirten Başbakan Tatar, COVID-19’un milliyet, din, dil, ırk, renk, yaş ve sınır ayırımı gözetmeksizin insanlığı tehdit ettiğine vurgu yaparak, “Dünya tarafından haksız ambargolara maruz bırakılsak da, hükümetimizin COVID-19’ a karşı sağlık ve diğer bütün çalışanlarımız ile halkımızla bir bütün olarak verdiği mücadele, Dünya’daki seyre bakıldığında son derece başarılı ve memnuniyet vericidir. Elbette alınan başarılı sonuçlarda Anavatan Türkiye’nin de desteği belirleyici olmuştur” ifadelerini kullandı.

“DSÖ KIBRIS’TAKI VERİLERİN DOĞRU YANSITILMASI İÇİN GEREĞİNİ YAPMALI”

Koronavirüs (COVID-19) verilerini yayınlayan Google News’un, bütün dünya devletlerinin istatistiki bilgileri ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin verilerini de sınır tanımadan yayınlamasının anlamlı ve önemli olduğunu belirten Başbakan Ersin Tatar, “Umarım Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de böylesi bir durumda sınır tanımadan ve siyasi saplantılara takılmadan başvurumuzu değerlendirir ve Kıbrıs’taki verilerin doğru yansıtılması konusunda gerekli duyarlılığı gösterir” dedi.

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TatarKktc GoogleKktc Covid19Covid10 Google
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