Ulusal Birlik Partisi(UBP) Genel Başkanı, cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Ersin Tatar, “Federal çözüm denilerek maceraya sürüklenmek istemiyoruz. Böylesi dönemde, bu halkı bu risklere kimse sokamaz” dedi.

UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Ersin Tatar, TGRT’de çıktığı bir programda, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından görüşme sürecini başlatma niyetini dile getirmesiyle ilgili bir soruyu yanıtlarken, “Crans Montana’da fırsat kaçtı, Cumhurbaşkanı Akıncı da 2017 yılındaki o görüşmelerin ardından federasyonun artık bittiğini söyledi ve 'bu bizim neslin son denemesiydi' dedi, ama sonradan çark etti" şeklinde konuştu.

Tatar, “ Kimin ne dediği çok önemli değil. Önemli olan ulusal çıkarlarımızdır ve halkımızın beklentisidir. Rumların siyasi eşitlik temelinde anlaşma istemediğini halkımız gayet iyi biliyor” dedi.

Egemen eşitlik temelinde, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünde bir anlaşma mücadelesi vermek gerektiğini belirten Tatar, “Federal çözüm denilerek maceraya sürüklenmek istemiyoruz. Böylesi dönemde, bu halkı bu risklere kimse sokamaz” diye konuştu.

“Mustafa Akıncı’nın, Türkiye ile sağlıklı ilişkiler kurmak yerine birileri memnun olsun diye Türkiye'ye saldırdığını” ileri süren Tatar, “Biz Türkiye’nin terörle mücadelesinin, bölgesel güç olma yolundaki diplomatik ve stratejik adımlarının yanındayız. Türkiye ile beraber bu yolu yürümekten dolayı gurur duyarız” dedi.

Seçilmesi halinde Kıbrıs konusunda izleyeceği yolun sorulması üzerine Tatar, “ Kıbrıs’ta barış 1974’te gelmiştir. Anlaşma için biz de masadan kaçmayız. Ama müzakereye oturunca, zemini, takvimini de açık açık sorarız, netleştiririz. Bir süreç başlarsa sadece federal çözüm değil alternatifleri de masaya getiririz. Yan yana egemen eşitlik temelinde bir çözümü zorlayacağız. Şunu söylemeliyim ki artık hiçbir şey eskisi olmayacaktır” ifadelerine yer verdi.

Kapalı Maraş’la ilgili ise Tatar, “ Maraş insan hakları açısından açılması lazım. TMK marifetiyle, Türk Yönetimi’nde açılmasını istiyoruz. İnsan hakları açısından Rumlar da Türkler de üçüncü ülkelerden insanlar da oraya gelebilmelidir” dedi.