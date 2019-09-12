Tatar: “En büyük tesellimiz can kaybı olmaması”

“OLAYI İNCELEMEK ÜZERE ANKARA’DAN HEYET GELİYOR”

“HÜKÜMET OLARAK KONUNUN ÜZERİNDE HASSASİYETLE DURMAKTA KARARLIYIZ”

Başbakan Ersin Tatar, dün akşam Arapköy-Çatalköy yakınlarında Mühimmat Bölük Komutanlığı’ndaki patlamada can kaybı olmamasının en büyük tesellileri olduğunu vurguladı.

Henüz patlamanın sebebinin netlik kazanmadığına dikkat çeken Tatar, Ankara’dan bir heyetin patlamayla ilgili inceleme için KKTC’ye geleceğini,

dün akşamdan itibaren Çatalköy Belediyesi’nde kurulan kriz masasının da gerekli tüm çalışmaları yürütmekte olduğunu açıkladı.

ANKARA’DAN HEYET GELİYOR

Türkiye’den gerekli tetkik ve incelemeleri yapmak üzere bir heyetin KKTC’ye gelmek üzere Ankara’dan ayrıldığını açıklayan Tatar, Genelkurmay Başkanı ve Türkiye Milli Savunma Bakanı’na da teşekkür etti.

Başbakanlık’ta düzenlenen basın toplantısında Başbakan Ersin Tatar’a, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Başbakanlık Müsteşarı Suat Yeldener, Başbakanlık Müdürü Bora Akkuş ve Özel Kalem Müdürü Okan Donangil eşlik etti.

Tatar, saat 01.30 dolaylarında Girne Arapköy yakınlarında bulunan Mühimmat Bölük Komutanlığı'na ait bir mühimmat deposunda henüz tespit edilemeyen bir nedenle arka arkaya patlamalar meydana geldiğini belirterek olay gerçekleşir gerçekleşmez, askeri yetkililer, Polis Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Teşkilatı, Orman Dairesi ve Sağlık Bakanlığı’nın gerekli tüm çalışmaları başlattığını ve ihtiyaç duyulan her türlü tedbirin de aldığını vurguladı.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis, İtfaiye ve Sivil Savunma ekiplerinin olaya hemen müdahale ettiğini dile getiren Tatar, müdahalenin ardından saat 02.00 dolaylarında patlama bölgesi çevresinde çıkan yangınların da kontrol altına alındığını ve olay bölgesinin emniyetinin tam olarak sağlandığını kaydetti.

Sabah saat 05.00 itibariyle patlamaların durduğunu belirten Tatar, bu talihsiz olay sonucunda hiçbir can kaybı yaşanmamasının en büyük tesellileri olduğunu vurguladı.

YARALILAR

Sağlık Bakanlığı’nın ortaya koyduğu veriler ışığında on iki kişinin acil servise getirildiğini, dokuz kişinin ayakta tedavi edilerek taburcu edildiğini söyleyen Tatar, hafif yaralı olan üç kişinin ise halen hastanede müşahede altında tutulduğunu, bu kişilerin birkaç saat içinde taburcu olmalarının beklendiğini kaydetti.

Tüm halka geçmiş olsun dileklerini yeniden ileten Tatar, olayın son derece önemli ve üzerinde ciddiyetle durulması gerektiğini vurguladı.

“KONUNUN ÜZERİNDE HASSASİYETLE DURMAKTA KARARLIYIZ”

Hükümet olarak konunun üzerinde hassasiyetle durmakta kararlı olduklarını vurgulayan Tatar, halkın can ve mal güvenliğinin kendileri için her şeyden önemli olduğunu söyledi.

Konunun araştırılması için Başbakanlığın başkanlığında, Türkiye Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı nezdinde gerekli tüm kriz masaları ve çalışma gruplarının oluşturulduğunu açıklayan Tatar, kurulan kriz masasının şu anda Çatalköy Belediyesi’nde çalışmalarını yürüttüğünü kaydetti.

Tatar, bu ve benzer olayların bir daha yaşanmaması halkın tek bir ferdinin bile böylesi olaylar neticesinde zarar görmemesi adına ellerinden gelen tüm çabayı ortaya koyma kararlılığında olduklarını vurguladı.

“TÜM EKİPLER ÖZVERİLİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTTÜ”

Dün gece itibarıyla olay yerinde özverili çalışmalar yürüten tüm ekiplere teşekkürlerini sunan Tatar, basın mensuplarının da bir yandan habercilik görevlerini yerine getirirken diğer yandan da ülkesel genel çıkarları gözetmelerini taktir ettiğini ifade etti.