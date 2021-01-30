Tatar, Ekonomik Örgütler Platformu üyeleriyle Zoom üzerinden görüştü

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar Ekonomik Örgütler Platformu üyeleri olan Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanları ve İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile Kıbrıs uyuşmazlığı ve ekonomik konulara ilişkin görüş alış-verişinde bulundu.

Pandeminin başta sağlık olmak üzere KKTC ekonomisine vurduğu ağır darbenin de ele alındığı görüşmede önümüzdeki dönemde ekonomiyi ayağa kaldıracak tedbirler de ele alındı.

Ersin Tatar platform üyelerine, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile ilerleyen günlerde gerçekleştireceği görüşmelerde pandemiden kaynaklanan sorunların çözümü yönünde girişimde bulunacağını da söyledi.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu 2 Şubat Salı günü ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ı da 4 Şubat Perşembe günü görüşme yapacak.

