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Tatar: “Düşünce özgürlüğü diye teröre destek verilemez”

Tatar: “Düşünce özgürlüğü diye teröre destek verilemez”

15 Mart 2019 Cuma 20:47
Tatar: “Düşünce özgürlüğü diye teröre destek verilemez”

TATAR:“DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ DİYE TERÖRE DESTEK VERİLEMEZ”

“DOME OTEL KONUSUNU YARGIYA TAŞIYACAĞIZ”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, “Cumhuriyetçi Türk Partisi Parti Meclisi üyesi, milletvekili aday adayının Türkiye’de terör suçu ile tutuklanan birine destek için pankart asmasının, aynı şahsın evinde bir terör örgütü elebaşının kitaplarının bulunmasının düşündürücü ve üzerinde önemle durulması gereken bir olay olduğunu” belirtti.

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ya da Türkiye vatandaşları arasında bir ayrım yapmalarının söz konusu olmadığını vurgulayan Tatar, ayrımcılık, bölücülük yapanlara, terörizme destek verenlere ve her kim olursa olsun terörizmle bağlantısı olanlara yardım ve destek sağlayanlara da hoşgörü ile yaklaşılamayacağını kaydetti.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar dün gece Alsancak ve Lapta’yı ziyaret etti. Tatar ziyaretlerde yaptığı konuşmada iç ve dış konulara değinirken, son olayın sadece bir kitap olayı olarak görülemeyeceğini, nitekim mahkemenin de öyle görmediğini belirtti.

Demokrasi ve özgürlükler konusunda Ulusal Birlik Partisi’nden daha hassas bir parti olmadığını vurgulayan Tatar, “Bilinmelidir ki özgürlükler ve demokrasinin en büyük düşmanı terörizm ve terörizme oy kaygısı ile destek verilmesidir ” dedi. 

“DOME OTEL’İ YARGIYA TAŞIYACAĞIZ”

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Dome Otel konusunun ihale ile sonuçlanmamasının sebebinin “hükümetin içindeki al-gülüm ver gülüm anlayışı olduğunu” savunarak, konuyu yargıya taşıyacaklarını kaydetti.

Hukukçularının Dome Otel konusu ile çalışmalara devam ettiğini dile getiren Tatar, “Konuyu mutlaka yargıya taşıyacağız. Yapılması gereken ihale ile kiralama idi. Bunu yapmamakla yasa çiğnenmiştir. İş ortaklığı sözleşmesi imzalanıyor, ihaleye gerek yoktur demek hatadır. Dome’un peş keş olduğu açıktır. CTP halk vicdanında zaten kaybetmiştir, inşallah yargı da bu yasa dışı peşkeşe dur diyecektir”  dedi.
 
“ORTADA HÜKÜMET YOKTUR”

UBP Genel Başkanı Tatar, hükümet ortaklarının birliktelik mesajları vermelerine rağmen ortada ciddi, icraat yapan, uyum içinde çalışan bir hükümet olmadığını iddia etti.

“Bizim oylarımız her geçen gün artıyor. Sağ olsun halkımız; sizler bunların ne kadar beceriksiz, sözünde durmayan partiler olduğunu iyi biliyor ve değerlendiriyorsunuz” ifadelerini kullanan Tatar, hiç kimseye hükümet konusunda bir görüş ya da talep  iletmediklerini belirtti.

“İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM MÜMKÜN VE MANTIKLIDIR”

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Kıbrıs konusunda da hükümetin çok sakıncalı bir durumda olduğuna öne sürdü.

Kıbrıs konusunda hükümetin “ortak görüşünün olmadığını” savunan Tatar, UBP’nin Kıbrıs konusunda artık Avrupa Birliği çatısı altında iki ayrı devlet seçeneğinin değerlendirilmesini istediğini  vurguladı.

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