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Tatar'dan İngiltere'deki Türk dernekleri'nin protesto eylemine destek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi'nin (CTCA) Waltham Forest Belediyesi önünde, “15 Kasım’da KKTC bayraklarının belediye tarafından kaldırılmasını” protesto ettiği eyleme destek verdi. 

10 Aralık 2021 Cuma 09:50
Tatar'dan İngiltere'deki Türk dernekleri'nin protesto eylemine destek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yayımladığı destek mesajında, KKTC bayrağının, Kıbrıs Türk halkının kimlik ve egemenliğinin sembolü olduğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Tatar, eylemin; hak ve adalet arayışı olduğuna dikkat çekerek, soğuk havada bir araya gelen Kıbrıslı Türklerin varoluş mesajı verdiklerini belirtti.
KKTC bayrağına sahip çıkan eylemcilerle kalben yan yana olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, böylesine anlamlı bir amaç için bir araya gelinmesinin takdire şayan olduğunu söyledi.

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Son Güncelleme: 10.12.2021 11:29
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