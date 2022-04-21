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Tatar: “Çocuklarımızın geleceğe en iyi şekilde hazırlanmasına destek olmak görevimiz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşüne katıldı.

21 Nisan 2022 Perşembe 16:30
Tatar: “Çocuklarımızın geleceğe en iyi şekilde hazırlanmasına destek olmak görevimiz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Ramadan Cemil Meydanı’nda başlayan ve Atatürk Anıtı önünde sona eren yürüyüşte bir konuşma yaparak çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. 

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, çocukların, dünyanın geleceği olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar; 23 Nisan’ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurulduğu gün olduğunu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bu önemli günü tüm dünya çocuklarına armağan ettiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, çocukluk yıllarında 23 Nisan’ı büyük bir heyecanla beklediğini; bugün de çocukların aynı coşkuyu paylaştığını görmenin mutluluk verici olduğunu ifade etti.

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“KKTC’de bayraklarımızın altında birlik ve beraberlik içinde milletimizin geleceği için çalışıyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar çocuklardan, arkadaşlarıyla dostluk, dayanışma ve kardeşlik ilişkilerini geliştirip kendilerini eğiterek geleceğe en iyi şekilde hazırlanmalarını istedi.

Bugünün küçükleri, yarının büyükleri olan çocukların, gelecekte ülkeyi yönetenler olacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar; “Sizi çok seviyor ve size çok güveniyoruz. Sizi ülkenin geleceği olarak görüyoruz. Kendinizi en iyi şekilde geliştirin, çünkü ileride KKTC’yi yöneten bu makamlara siz oturacaksınız. Siz bu ülkenin geleceği ve zenginliğisiniz” dedi.

Korteje Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra, Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü; Esentepe, 23 Nisan, Çatalköy, Şehit Hasan Cafer, Mustafa Çağatay, Karaoğlanoğlu ve Girne Amerikan ilkokullarından müdür, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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Son Güncelleme: 21.04.2022 19:09
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