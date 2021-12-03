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Tatar, BM aracılığıyla katolik dünyasının Ruhani lideri Papa Francis'e gönderdiği mektupta KKTC'ye ziyaret davetini yineledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) aracılığı ile Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis'e gönderdiği mektupta, dün yapmış olduğu KKTC'ye ziyaret davetini yineledi.

03 Aralık 2021 Cuma 20:00
Tatar, BM aracılığıyla katolik dünyasının Ruhani lideri Papa Francis'e gönderdiği mektupta KKTC'ye ziyaret davetini yineledi

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Özel Temsilcisi Ergün Olgun aracılığı ile BM'ye ilettiği mektubunda şu ifadelere yer verdi:
“Öncelikle, sizlere tarihsel süreçte Kıbrıslı Türklerin ve Rumların adanın ortak sahipleri olarak yaşadığı uluslararası antlaşmalarda belgelenen bir gerçek olan, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum olarak iki eşit egemen halkın yaşadığı Kıbrıs adasına hoş geldiniz demek istiyorum.
Bu olgusal gerçeğe rağmen, Kıbrıs Rum tarafının adanın tek sahibi olduğuna dair kanaatiyle, 1963 yılında iki toplumlu Ortaklık Cumhuriyeti’ni gasp etmesi ve onu yüzde yüz Kıbrıs Rum devletine dönüştürmesiyle sonuçlanmıştır. O zamandan bu yana, bu adanın egemen halkı ve doğal hakkımızın bir yansıması olarak, halkım tarafından beşinci Cumhurbaşkanı olarak seçildiğim kendi demokratik devletimizi kurduk.

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Kıbrıs Rum tarafı, adanın tek sahibi olarak kendini göstererek, tutumlarını ve vizyonunu makul kılabilmek adına kendi kendine anlatımlar yapmaktadır. Ancak bu egemen vizyon nedeniyle Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs'ta şiddete ve trajik olaylara katlanmak zorunda kaldığı tarihi bir gerçektir. Bildiğiniz gibi bugüne kadar BM'nin iyi niyetine ve bizim iyi niyetimize rağmen çözüm çabaları sonuç vermemiştir.
Bu nedenle, Kıbrıs'ın iki eşit halkından biri olarak, halkım adına, adaya yaptığınız ziyarette sizleri bir görüşme yapmak adına davet ediyorum. Adil olmanın, söz konusu meseleleri daha iyi anlamak için her iki tarafı da dinlemeyi gerektirdiğine kesinlikle inanıyorum.
Böyle bir görüşme, Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan Katolik Maronit toplumu ile ilgili konuları da ele alma imkanı sağlayacaktır. Böyle bir ziyarette bir görüşme fırsatının kaçırılması hayal kırıklığı olacaktır. Sizden gelecek olumlu yanıtı almayı bekliyor, ülkeme ziyaretinizin kutsal değerlerinizi yücelteceğine inanıyorum.”

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Son Güncelleme: 04.12.2021 02:45
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