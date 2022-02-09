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Tatar: “Bizim de halkımızın da beklentisi sorumluların bulunmasıdır”

09 Şubat 2022 Çarşamba 11:30
Tatar: “Bizim de halkımızın da beklentisi sorumluların bulunmasıdır”

CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR, FALYALI VE ŞOFÖRÜ DEMİRTAŞ’IN HAYATINI KAYBETTİĞİ SİLAHLI SALDIRIYLA İLGİLİ KONUŞTU:

“BU CİNAYET HEPİMİZİ DERİNDEN SARSTI, YARALADI… OLAYIN KIBRIS TÜRK HALKINI NE KADAR ÜZDÜĞÜNÜ BİLİYORUM…”

“TEŞKİLATLARIMIZIN YAPACAĞI ARAŞTIRMA VE ÇALIŞMALARIN NETİCE VERECEĞİNE İNANIYORUM”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın dün akşam hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili konuşarak, “Bu cinayet hepimizi derinden sarstı, yaraladı. Olayın Kıbrıs Türk halkını ne kadar üzdüğünü biliyorum…” dedi.

Tatar, güvenlik teşkilatının bu konunun en iyi şekilde araştırılması için çalıştığını vurgulayarak, “Bizim de halkımızın da beklentisi sorumluların bulunmasıdır” şeklinde konuştu.

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün Kıbrıs Postası web TV’de katıldığı programda, dün akşamki cinayetle ilgili de açıklamalarda bulundu.

Ersin Tatar, tutuklu kişinin olayda kullanılan aracın sahibi ya da aracı kiralayan kişi olduğu yönünde bilgi aldığını aktardı.

Dün akşam saatlerinden itibaren hem Güvenlik Kuvvetleri, hem Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri komutanları hem de Polis Genel Müdürü ile telefonda görüştüğünü belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Polis Genel Müdürü ile temaslarını sürdürdüğünü, bugün saat 13.00’te bir görüşmeleri daha olacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu görüşme sonrasında, ilerleyen saatlerde Cumhurbaşkanlığı olarak yazılı bir açıklama da yapacaklarını belirtti.

Halil Falyalı’nın ülkeye ciddi yatırımlar yapan, iyiliksever bir iş insanı olduğunu söyleyen, Falyalı’ya ve şoförü Demirtaş’a rahmet, ailelerine başsağlığı dileyen Tatar, “Olayın infial yarattığını, Kıbrıs Türk halkını ne kadar üzdüğünü biliyorum. Sosyal medyada, çeşitli farklı yayın organlarında birtakım ciddi eleştiriler olabilir. Ben teşkilatlarımızın yapacağı araştırma ve çalışmaların netice vereceğine inanıyorum”  dedi.

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Son Güncelleme: 09.02.2022 11:43
Anahtar Kelimeler:
Halil FalyalıCumhurbaşkanı Ersin Tatar
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