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Tatar: “Başpiskoposa tepki, Rum ve Yunan liderliğinin tahammülsüzlüğünün boyutunu gösteriyor”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,  “New York’ta, 20 Eylül Pazartesi günü Türkevi’nin açılışına katılan Amerika Başpiskoposu Elpidoforos’a gösterilen tepki ve yapılan çirkin saldırıları üzüntüyle karşılıyoruz” dedi.

22 Eylül 2021 Çarşamba 20:45
Tatar: “Başpiskoposa tepki, Rum ve Yunan liderliğinin tahammülsüzlüğünün boyutunu gösteriyor”

Cumhurbaşkanı Tatar, New York’ta Türkevi’nin açılış törenine katılan Amerika Başpiskoposu Elpidoforos’a yönelik Rum ve Yunan liderlikleriin yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

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Cumhurbaşkanı Tatar şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye  Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak birçok dünya lideri yanında BM Genel Sekreteri’nin de katıldığı bu toplantıya en büyük iki semavi dinin temsilcilerinin de katılmış olması dünya barışı açısından alkışlanması gereken bir davranışken, Rum-Yunan ikilisinin buna tepki göstererek bu tepkiyi Rum-Yunan liderlerinin Başpiskoposla görüşmekten vazgeçme noktasına taşımaları ibret verici olaylardır. Siyasi saiklerle yapılan bu hareketler Rum ve Yunan taraflarının bağnazlık ve tahammülsüzlüğünün ne düzeyde olduğunu göstermektedir. Kıbrıs’ta bir uzlaşı için gayret sarf edildiği böyle bir dönemde iki halk arasındaki güvensizliği daha da derinleştirecek bu tür davranışların bahse konu gayretlere zarar vereceği de ortadadır. Bu tür kabul edilemez hareketleri kınıyor, uluslararası toplumun da gerekli sonuçları çıkarmasını bekliyoruz.”

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Son Güncelleme: 23.09.2021 00:30
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