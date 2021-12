Tatar Ankara’da “Yeni Dünya Düzeni Zirvesi”ne katıldı

TATAR: “TC CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖNCÜLÜĞÜNDE YÜRÜTÜLEN YENİ EKONOMİK SİYASETİN KKTC’YE DE OLUMLU YANSIMALARI OLDU VE OLACAK.. BU SİYASETİN GELİŞTİRİLMESİNDE EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDERİZ”

ATUN, TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN ORTAYA KOYDUĞU AÇILIMLA TARİHİ BİR BAŞARI YAKALANDIĞINI SÖYLEDİ

Ankara, 24 Aralık 21 : Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara’da Ticaret ve Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen “Yeni Dünya Düzeni Zirvesi”nin açılışına katıldı.

Zirvede, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun da yer aldı.

Ankara Anadolu Otelde yer alan ve 2 gün sürecek zirve, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Ticaret ve Ekonomi Kulübü tanıtım filminin gösterimiyle başladı. Konuşmaların yapıldığı açılışta, Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan tanıtım videosu da gösterildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar zirvede yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti sevgisinin her zaman gönüllerinde olduğunu, her zaman birlikte olduklarını ve Kıbrıs Türk Halkının da geleceğe güven içinde yürüdüğünü söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yürütülen yeni ekonomik siyasetin KKTC’ye de olumlu yansımaları olduğunu ve olacağını ifade eden Tatar, bu siyasetin geliştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti ve güven belirtti.

Ekonomik gelişmelerin güvene dayalı olduğunu ifade eden Tatar, dış saldırıların ekonomiyi bozmaması gerektiğini ancak zaman zaman sıkıntılar yaşandığını kaydederek, yeni ortaya konan ekonomik siyasetin Türk Lirasını daha da güçlü hale getireceğine inandığını söyledi.

KKTC’nin Türk Lirasını kullandığını ifade eden Tatar, ülkede Euro’ya geçilmesini kabul etmeyeceklerini çünkü Anavatan Türkiye’nin desteğiyle KKTC’de her alanda yatırımlar olduğunu ve gelişmeler yaşandığını vurguladı.

Ana çıkış kapılarının Türkiye Cumhuriyeti olduğunu ifade eden Tatar, daha güçlü bir Türkiye sayesinde KKTC’nin de daha güçlü olacağına işaret etti.

Kıbrıs konusunda ortaya koydukları iki devletli yeni siyasetin Türkiye tarafından da desteklendiğini, mavi vatan ile Doğu Akdeniz’de hava sahasında Türkiye ile birlikte hareket ettiklerini anlatan Tatar, bu bölgede en büyük güç olan Türkiye’nin desteğiyle KKTC’nin gelecekte çok daha refah bir şekilde gelişeceğine vurgu yaptı.

Tatar, dün akşam Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü, Türk Lirası mevduat kalkanının KKTC’de de geçerli olması için bir takım düzenlemeler olacağını, karşılıklı ticarette Türk Lirası kullanılması için gerekli görüşmeleri yaptıklarını kaydetti.

Türkiye’de çok çalışkan bir nüfus olduğunu ve üretimin güçlü olduğunu ifade eden Tatar, Türkiye’nin çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu, denizlerde bulunacak doğal kaynakların da ekonomiye yansımasıyla cari açıkların kapatılacağı ve artıya geçileceğine inanç belirtti.

Böylece refahın da artacağını ifade eden Tatar, KKTC’nin de bu yönde ekonomik olarak güçleneceğine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’den KKTC’ye daha fazla turist ve öğrenci beklediklerini ifade ederek, KKTC’deki üniversitelerin bugüne kadar 200 bin mezun verdiğini belirtti.

Türkiye ile KKTC’nin karşılıklı işbirliğini geliştirerek, öğrenci akışını sağlaması gerektiğini ifade eden Tatar, daha güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti’nin daha güçlü bir KKTC yaratacağını ve bu potansiyelin kullanılmasının halklara da olumlu yansıyacağını söyledi.

ATUN

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun da zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, dünyanın küresel köy haline geldiğini, ekonomik ilişkilerin geliştiğini, iç içe girdiğini, dünyanın her yerindeki gelişmelerin her an ülke ekonomilerini etkisi altına aldığını anlattı.

Atun, Türk Lirası’nın da bazen bu etkiler altında kaldığını ve KKTC’nin de bundan etkilendiğinden bahsetti. Sunat Atun ayrıca KKTC’nin ekonomisi, özellikle lokomotif sektörler turizm, eğitim ve sanayi hakkında bilgi verdi.

Salgın sürecinde yerli üretimin önemini gördüklerini ifade eden Atun, bu süreçte yaşanan sıkıntılar ve ortaya çıkan suni gündemlerden olumsuz etkilenen Türk Lirası’nın değer kaybının önüne başarılı bir şekilde geçildiğini kaydetti. Atun, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu açılımla tarihi bir başarı yakalandığını söyledi.

Türk Lirası’nın güçlü olmasının rekabet edebilirlik ve sürdürülebilirlik açısından önemli olduğunu ifade eden Atun, Ankara’da son derece önemli ve olumlu görüşmeler yaptığını ve ülkede yeni açılımlarla döviz odaklı risklerin ortadan kalkacağına inanç belirtti.

Ülkede Euro kullanımına geçilmesine yönelik fikirler ortaya atıldığını ancak Türk Lirası’ndan vazgeçmeyeceklerini ifade eden Atun, Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin garantörlüğü ve Türk Lirası kullanımından asla vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür plaketi takdim edildi.

(EMR/FEZ) FOTOĞRAFLI

Haber: Emir Ertorun