banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
En çok vaka Lefkoşa'da!
Son Dakika
En çok vaka Lefkoşa'da!
Yarından itibaren KKTC’ye girişte QR kodu istenecek
QR kodu ile girişler başlıyor
Adapass yarından itibaren tüm ilçelerde kullanılacak
Adapass tüm ilçelerde devrede!
Avcılara uyarı!
Avcılara uyarı!
banner376
Flaş Haber
En çok vaka Lefkoşa'da!
Kapat

Tatar: “Anavatanla bağlarımızı koparamazlar”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu yıl 740’ıncısı düzenlenen Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri etkinliğine katıldı.

05 Eylül 2021 Pazar 19:00
Tatar: “Anavatanla bağlarımızı koparamazlar”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi, "Devlet Ana" olarak bilinen "Hayme Ana" için Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba köyündeki türbesini ziyaret ederek dua okudu.

Türbedeki program kapsamında, Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan örtü, sandukanın üzerine yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, anı defterine; "Hayme Anamız’ın huzurunda bulunmaktan büyük bir huzur duymaktayım. Ertuğrul Gazi, Osman Gazi'nin anne ve nineleri, Osmanlı'nın yani Kıbrıs Türkü'nün de ecdadı, aynı soydan gelen Kıbrıs Türkü adına sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunar, büyük milletimizin bekası ve geleceği için geçmişimizi anmak, soyumuzun önemi ve mücadelemizin bilinci ile Hayme Anamız’ın başarıları, bir kadın olarak yaptıklarının ölümsüzleştirilmesi çok anlamlı. Mekanı cennet olsun" yazarak imzaladı.

banner341
Tören alanına geçen Cumhurbaşkanı Tatar, burada kurulan kıl çadırlarını gezdi. Çadırdaki vatandaşlar, "Mağusa Limanı" türküsünü seslendirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar'a türbe ziyaretinde; Kütahya Valisi Ali Çelik ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve bazı milletvekilleri eşlik etti. Etkinlikte Kütahya Valisi Ali Çelik’in konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada Hayme Ana’yı anma etkinliğinde bulunmaktan ayrıca büyük bir coşku ve heyecanla karşılanmaktan mutluluk duyduğunu belirterek şunları söyledi:

“Kıbrıs Türk halkının 1571’den beri verdiği mücadele, Anavatanımız ile 1974’te Türk askerinin adaya ayak basmasıyla egemenlik temelinde varlığını ortaya koymuş ve yan yana yaşayan 2 ayrı devlet ve siyasetin timsali olmuştur. Federasyon adı altında çoğunluğun azınlığı yöneteceği, Anadolu ile bağımızın kopartılması, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hakimiyetinin anlamsızlaştırılması imkansız olduğu için, egemen 2 devletin varoluşuna inanıyoruz. Gelecek nesillerin bekası için, Türk milletinin geleceği için birlik ve beraberliğimizi koruyabilmek; egemenlik temelinde KKTC’nin varlığını devam ettirebilmek için, kahraman Mehmetçik ve Türk ordularının verdiği mücadele ile Kıbrıs Türkü’nü geleceğe taşıyacağız. Kıbrıs Türkü’nün Türkiye Cumhuriyeti’ne olan hürmeti ve bağlılığı olarak tarihin bize verdiği sorumlulukla diyorum ki, ‘Bizi asla Anavatan’dan kopartamayacaksınız.’ Son olarak bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenleri kutluyor, size Kıbrıs halkının sevgi ve selamlarını iletiyorum.”

banner360
Son Güncelleme: 05.09.2021 19:42
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mutluyaka’da yangın
Mutluyaka’da yangın
En çok vaka Lefkoşa'da!
En çok vaka Lefkoşa'da!
PCR ve antijen testleri konusunda laboratuvarlarla konsensus sağlandı
PCR ve antijen testleri konusunda laboratuvarlarla konsensus sağlandı
Adle Fırat, covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Adle Fırat, covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Tüketiciler Derneği’nden Ekonomi Bakanlığı'na çağrı
Tüketiciler Derneği’nden Ekonomi Bakanlığı'na çağrı
Hamitköy’de yangın!
Hamitköy’de yangın!
Denktaş'ın anıt mezarı yarın Bakanlar Kurulu'nda ele alınacak
Denktaş'ın anıt mezarı yarın Bakanlar Kurulu'nda ele alınacak
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kütahya’da…
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kütahya’da…
“Garaböcü Halk Masalı” sahneleniyor
“Garaböcü Halk Masalı” sahneleniyor
Özersay'dan asgari ücret isyanı!
Özersay'dan asgari ücret isyanı!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim