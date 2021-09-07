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Tatar Akşehir'i ziyaret etti

Konya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin davetlisi olarak Konya'ya gelen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Akşehir ilçesini ziyaret etti.

07 Eylül 2021 Salı 09:15
Tatar Akşehir'i ziyaret etti

İki günlük bir ziyaret çerçevesinde katıldığı program sonrası Kütahya'dan Akşehir'e gelen konuk Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ilçe merkezine girişinde Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya milletvekilleri Orhan Erdem, Esin Kara, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, Akşehir Cumhuriyet Başsavcısı Abdülhamit Turgut, İlçe Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı ile çok sayıda vatandaş alkışlarla karşıladı.
Mehteran eşliğinde yapılan karşılamada konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, 1571 yılında Osmanlının Kıbrıs'ı fethi sonrası adanın Türkleştirilmesi için Kıbrıs'a Akşehir'den çok sayıda vatandaşını gönderdiğini anımsatarak atalarının topraklarında olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk Hükümetine ve Türk halkına teşekkür ederek, "İyi ki varsınız diyen" Tatar sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hamdolsun bugünlere kadar geldik, biliyorsunuz, 1974'te, 20 Temmuz sabahında Mehmetçiğin adaya ayak basmasıyla Kıbrıslı Türkler adada bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuşmuştur. Şimdi de güçlenen bir Türk devleti olarak yolumuza devam ediyoruz. Türkiye büyük bir devlet, Türkiye güçlü bir devlet ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de her zaman Türk insanına güvenmiş, Türk insanıyla beraber olmak istemiştir. Buradan bu duygularla tüm Akşehir ve Tüm Türkiye halkına teşekkür ediyorum."

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Daha sonra halk oyunları gösterisini bir süre izleyen Tatar, daha sonra tarihi arastayı gezerek kendisine ikram edilen yöresel helvadan yedi, Rüştü Bey Hanı'nda Türk kahvesi içti.
Daha sonra onuruna verilen yemeğe katılan Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar, Konya'ya hareket etti.

 

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Son Güncelleme: 07.09.2021 09:53
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