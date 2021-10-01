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Tatar 1 Ekim'i değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin 16 Ağustos 1960 tarihinde kurulmasına rağmen, bunu değiştiren ve  her yıl “kuruluş yıl dönümü” adı altında 1 Ekim tarihinde törenler düzenleyen Rum Yönetimi’nin bu tutumunun “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Rum devletine dönüştüğünün bir diğer göstergesi” olduğunu söyledi.

01 Ekim 2021 Cuma 13:30
Tatar 1 Ekim'i değerlendirdi

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Rum Yönetimi’nin, 16 Ağustos 1960’ta kurulan “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin kuruluş yıl dönümünü 1 Ekim’de kutlamasını değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, açıklamasında şunları kaydetti:
“Kıbrıs Türk ve Rum halklarının eşit kurucu ortaklığında 16 Ağustos 1960 tarihinde kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti, Rumların Enosis hedefi 21 Aralık 1963 saldırılarından sonra silah zoruyla bir Rum devletine dönüştürülürken, Kıbrıs Türk halkı da bu cumhuriyetten dışlanmıştı. Rum devletine dönüştürülen bu cumhuriyetin, anayasasının Rumlar tarafından değiştirilmesinin yanı sıra, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü olan 16 Ağustos 1960 tarihi de 1 Ekim olarak değiştirilmiştir. Bu da bize Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bir Rum devleti olduğunu gösteren bir diğer gerçektir” 
Tatar, “Her yıl olduğu gibi bugün yine, Güney Kıbrıs'ta sözde Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü adı altında törenler düzenlenecek, bu törenlere Yunanistan hükümeti adına Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos katılacak, Rum Milli Muhafız Ordusu'na bağlı askerler ile motorize birlikler ve savaş uçakları da resmigeçitte yer alacaktır” diyerek, “tüm bunların ana hedefinin KKTC ile Anavatan Türkiye olduğunu, tahrik ve saldırganlık içeren bu tür eylem ve gösterilerin muhtemel bir anlaşmayı dinamitlemek amacı taşıdığını” söyledi. 

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Cumhurbaşkanı Tatar, New York'ta, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmede, Kıbrıs'ın gerçeklerine dikkat çektiğini, egemen eşit iki ayrı devletin varlığına dayalı çözüm önerisini tekrarladığını, Rum tarafına da anlaşmaya yönelik olarak diyalog çağrısını yinelediğini ancak Rum tarafının her zaman olduğu gibi uzlaşmaz tutumunu sürdürdüğünü belirtti. 
Tatar şunları söyledi:
“Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, New York öncesi ve sonrasında bizlere kuruluş tarihini bile değiştirdikleri ‘1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’ne dönelim’ çağrısında bulunurken, hedeflerinin halkımızı Rum devletine dönüşen bu cumhuriyete yama yapmak olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Kıbrıs'ta yaşanan gerçekler ortadadır ve 1960'a geri dönmek mümkün değildir. Anlaşmanın tek yolu ise, egemen eşit iki ayrı devletin varlığına dayalı çözüm önerimizdir. Bu önerimizden de geri adım atacak değiliz.”
 

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Son Güncelleme: 01.10.2021 17:11
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