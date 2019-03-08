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Taşkıran 3 gün daha tutuklu kalacak

Taşkıran 3 gün daha tutuklu kalacak

08 Mart 2019 Cuma 17:28
Taşkıran 3 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ünlü oyuncu Selçuk Yöntem ile Almanya’da yaşayan Mehmet Ali Beldiran’ı dolandırdığı iddia edilen Yasemin Taşkıran bugün ek tutukluluk talebi ile yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz, Girne’de IQ isimli emlakçıda çalışan zanlı Yasemin Taşkıran’ın 02 Ağustos 2018-15 Ocak 2019 tarihleri arasında bir şirket tarafından yapımı tamamlanan 102 nolu daireyi satın alan ve yurt dışında yaşayan Mehmet Ali Beldiran’ın anlaşma yaptığı şirkete vermesi için hesabına gönderdiği olduğu 40.995 Euro nakit parayı ilgili şirkete teslim etmeyerek çaldığını söyledi.

Polis, zanlının kısa süre önce Arif Selçuk Yöntem’i n parasını çaldığı gerekçesi ile tutuklandığını, olayın basına yansıması üzerine Almanya’da yaşayan Beldiran’ın haberleri görüp Kuzey Kıbrıs’a gelerek parasının çalındığına dair şikâyetçi olduğunu ifade etti. Polis, 5 Mart tarihinde yapılan şikayet üzerine zanlının gözaltına alınarak mahkemeye çıkarıldığını ve hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, zanlının Beldiran’dan para istediğine dair bir dilekçe tespit edildiğini ve bu sayede müştekinin hesabından para aldığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının suçlamaları kabul etmediğini, Beldiran’ın kendisine borcu olduğunu için söz konusu parayı aldığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlının ilgili inşaat firmasında satmakla yetkili olduğu diğer dairelerin ödemesinin yapılıp yapılmadığının araştırılacağını kaydetti. İlgili banka ile banka memurlarında ifade alacaklarını belirten polis, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Selçuk YöntemMehmet Ali BeldiranYasemin Taşkıran
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