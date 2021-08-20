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Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı

20 Ağustos 2021 Cuma 17:00
Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı

İTHAL ÜRÜNLERDEN 42 NUMUNE VE YERLİ ÜRÜNLERDEN 16  NUMUNENİN TÜMÜ TEMİZ ÇIKTI 
Tarım Dairesi bu hafta yapılan gıda denetim sonuçlarında ithal ve yerli ürünlerin temiz çıktığını, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmediğini açıkladı. 
Tarım Dairesi, 6-12 Ağustos tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. 

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İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirildi. 
İthal ürünlerden 42 numunenin ve yerli ürünlerden 16  numunenin tümü temiz çıkarken, ürünlerde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanılmadı. 
 

20 Ağustos 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

Akari Free Port Ltd.

İthal

Buğday ekmeklik

Temiz

M.Hacı Ali Ltd.

İthal

Kepek (yemlik)

Temiz

Henege Tarım

İthal

Mısır DDGS

Temiz

M.Hacı Ali Ltd.

İthal

Mısır DDGS

Temiz

Çağsın Trd. Ltd.

İthal

Buğday ekmeklik

Temiz

Nej Grain Ltd

İthal

Ayçiçek küsbesi yağlı

Temiz

M.Hacı Ali Ltd.

İthal

Kepek (yemlik)

Temiz

Henege Tarım

İthal

Ayçiçek küsbesi

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Selgün Tic.

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Üzüm Beyaz

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Taze Fasulye Sarı

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Taze Fasulye Sarı

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Elma (Gala)

Temiz

Hürsen Tarım Ür.

İthal

Domates

Temiz

Selgün Tic.

İthal

Şeftali

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Roka

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Elma Gala

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Kayısı

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Elma Stk

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Çeri Domates

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Roka

Temiz

Halil Kasap Paz.

İthal

Şeftali

Temiz

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma Gala

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Armut S.M

Temiz

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Elma Gala

Temiz

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Siyah Erik

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Şeftali

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Taze Fasulye

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Erik

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Gala

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

Muha Sebze ve Meyve

İthal

Elma

Temiz

Muha Sebze ve Meyve

İthal

Şeftali

Temiz

Cahide Kılıç

İthal

Şeftali

Temiz

Holly Grains Ltd.

İthal

Mısır DDGS

Temiz

Ertan Kara

Akçay

Hıyar

Temiz

Enver Yılmaz

Gayretköy

Domates

Temiz

Halil İbrahim

Lefke

Verigo Üzüm

Temiz

Ziya Karabay

Yeşilyurt

Verigo Üzüm

Temiz

Ramazan Değirmenci

Yeşilyurt

Sultani Üzüm

Temiz

Adem Çil

Tatlısu

Domates

Temiz

Mustafa Çil

Tatlısu

Hıyar

Temiz

Musa Çil

Tatlısu

Hıyar

Temiz

Adem Çil

Tatlısu

Bamya

Temiz

Erkan Aydın

Geçitköy

Domates p1-k

Temiz

Erkan Aydın

Geçitköy

Domates p2-k

Temiz

Bayram Avcı

Geçitköy

Domates

Temiz

Abdi Çetinkayalı

Yeşilköy

Çarli Biber

Temiz

Hüsnü Kaner Çınlar

Pile

Ejder Meyvesi

Temiz

Ümit Çavuşoğlu

Beyarmudu

Ejder Meyvesi

Temiz

Salih Kafa

Beyarmudu

Ejder Meyvesi

Temiz
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Son Güncelleme: 20.08.2021 17:23
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