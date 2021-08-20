Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı

İTHAL ÜRÜNLERDEN 42 NUMUNE VE YERLİ ÜRÜNLERDEN 16 NUMUNENİN TÜMÜ TEMİZ ÇIKTI

Tarım Dairesi bu hafta yapılan gıda denetim sonuçlarında ithal ve yerli ürünlerin temiz çıktığını, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmediğini açıkladı.

Tarım Dairesi, 6-12 Ağustos tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.



20 Ağustos 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu: İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu Akari Free Port Ltd. İthal Buğday ekmeklik Temiz M.Hacı Ali Ltd. İthal Kepek (yemlik) Temiz Henege Tarım İthal Mısır DDGS Temiz M.Hacı Ali Ltd. İthal Mısır DDGS Temiz Çağsın Trd. Ltd. İthal Buğday ekmeklik Temiz Nej Grain Ltd İthal Ayçiçek küsbesi yağlı Temiz M.Hacı Ali Ltd. İthal Kepek (yemlik) Temiz Henege Tarım İthal Ayçiçek küsbesi Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Nektarin Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Selgün Tic. Temiz Svs Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz Svs Tic. Ltd. İthal Nektarin Temiz Svs Tic. Ltd. İthal Üzüm Beyaz Temiz Svs Tic. Ltd. İthal Taze Fasulye Sarı Temiz Cahide Kılıç İthal Taze Fasulye Sarı Temiz Cahide Kılıç İthal Elma (Gala) Temiz Hürsen Tarım Ür. İthal Domates Temiz Selgün Tic. İthal Şeftali Temiz Svs Tic. Ltd. İthal Roka Temiz Svs Tic. Ltd. İthal Elma Gala Temiz Svs Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz Svs Tic. Ltd. İthal Kayısı Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz Cahide Kılıç İthal Elma Stk Temiz Cahide Kılıç İthal Çeri Domates Temiz Cahide Kılıç İthal Roka Temiz Halil Kasap Paz. İthal Şeftali Temiz Halil Kasap Paz. İthal Elma Gala Temiz Cahide Kılıç İthal Armut S.M Temiz Köşe Tic. Ltd. İthal Elma Gala Temiz Köşe Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz Cahide Kılıç İthal Siyah Erik Temiz Cahide Kılıç İthal Şeftali Temiz Cahide Kılıç İthal Taze Fasulye Temiz Svs Tic. Ltd. İthal Erik Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden Temiz Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Gala Temiz Svs Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz Muha Sebze ve Meyve İthal Elma Temiz Muha Sebze ve Meyve İthal Şeftali Temiz Cahide Kılıç İthal Şeftali Temiz Holly Grains Ltd. İthal Mısır DDGS Temiz Ertan Kara Akçay Hıyar Temiz Enver Yılmaz Gayretköy Domates Temiz Halil İbrahim Lefke Verigo Üzüm Temiz Ziya Karabay Yeşilyurt Verigo Üzüm Temiz Ramazan Değirmenci Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz Adem Çil Tatlısu Domates Temiz Mustafa Çil Tatlısu Hıyar Temiz Musa Çil Tatlısu Hıyar Temiz Adem Çil Tatlısu Bamya Temiz Erkan Aydın Geçitköy Domates p1-k Temiz Erkan Aydın Geçitköy Domates p2-k Temiz Bayram Avcı Geçitköy Domates Temiz Abdi Çetinkayalı Yeşilköy Çarli Biber Temiz Hüsnü Kaner Çınlar Pile Ejder Meyvesi Temiz Ümit Çavuşoğlu Beyarmudu Ejder Meyvesi Temiz Salih Kafa Beyarmudu Ejder Meyvesi Temiz

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirildi.İthal ürünlerden 42 numunenin ve yerli ürünlerden 16 numunenin tümü temiz çıkarken, ürünlerde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanılmadı.