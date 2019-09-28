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Tarım Dairesi, domates ithaline izin verildiğini açıkladı

Sadece 3 günlük ihtiyaç olan 115 ton domatesin kontrollü şekilde ithaline ortak mutabakatla izin verildiğini açıkladı.

Tarım Dairesi, domates ithaline izin verildiğini açıkladı

Sadece 3 günlük ihtiyaç olan 115 ton domatesin kontrollü şekilde ithaline ortak mutabakatla izin verildiğini açıkladı.

28 Eylül 2019 Cumartesi 11:51
Tarım Dairesi, domates ithaline izin verildiğini açıkladı

Tarım Dairesi, domatese yönelik talepte artış yaşanması üzerine hafta sonu oluşabilecek fahiş fiyatların önüne geçmek amacıyla üreticilerin onayı alınarak, ülkede sadece 3 günlük ihtiyaç olan 115 ton domatesin kontrollü şekilde ithaline ortak mutabakatla izin verildiğini açıkladı.
Tarım Dairesi tarafından domates ithalatı ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, ülkede öğrenci sayısındaki artıştan dolayı, domatese yönelik talepte artış yaşandığı belirtildi.

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Açıklamada, piyasada domates arz-talep dengesini sağlamak amacıyla üreticiler ve sebze toptancıları ile yapılan görüşmelerde varılan mutabakat sonucu, hafta sonu oluşabilecek fahiş fiyatların önüne geçmek amacıyla üreticilerin onayı alınarak, ülkede sadece 3 günlük ihtiyaç olan 115 ton domatesin kontrollü şekilde ithaline ortak mutabakatla izin verildiği kaydedildi.
115 ton domates için iznin Toptancılar Birliği’ne üye 67 toptancı için eşit şekilde verildiği belirtilen açıklamada, “Bu izin, Toptancılar Birliği kararıyla tüm toptancılara eş zamanlı olarak bildirilerek, tüketicilerin fahiş fiyata domates tüketmesi önlenirken, yerli üreticinin de korunması hedeflenmiştir. Basında domateste yaşanan sıkıntı ile ilgili yer alan haberler, Toptancılar Birliği’nin iç mekanizmasından kaynaklanmaktadır” ifadeleri kullanıldı.
 

Son Güncelleme: 28.09.2019 16:43
Anahtar Kelimeler:
Tarım DairesiDomates Ithali
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