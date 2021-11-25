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Tarım Bakanlığı ve Ticaret Odası arasında anı ormanı protokolü imzalandı

25 Kasım 2021 Perşembe 18:15
Tarım Bakanlığı ve Ticaret Odası arasında anı ormanı protokolü imzalandı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) arasında “KTTO Anı Ormanı” protokolü imzalandı.

Ticaret Odası’ndan yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda düzenlenen imza töreninde, protokole, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz imza koydu.

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Açıklamaya göre, KKTO’nun, “Daha yeşil bir KKTC için” sloganıyla, Orman Dairesi tarafından gösterilen orman arazisi içerisinde belirlenen yaklaşık üç hektar büyüklüğündeki sahanın ağaçlandırılmasını üstlendiği bildirildi. “2022 yılı KTTO üyeliğini yenileyen üyeleri adına fidan ekilip sertifika verileceğini” açıklayan Ticaret Odası, ilk aşamada, hedeflerinin 5 bin fidan olduğunu belirtti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, protokolün imzalanması sırasında yaptığı konuşmada, yeşillendirmeye katkı koyan tüm kurum ve kuruluşlara da teşekkür etti. Çavuşoğlu, Ticaret Odası’nı da katkısından dolayı kutlayarak, “KTTO Anı Ormanı”nın hayırlı olmasını diledi.

Oda Başkanı Turgay Deniz de, “Dünyamızda oksijen kaynağı ormanlardır ama biz ormanları hızlı bir şekilde yok ediyoruz. Ormansız bir dünya, ormansız bir hayat düşünülemez. Biz de karınca kararınca bu sürece bir katkıda bulunmak istedik. Kıbrıs küçük yer... Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın katkısı da küçük olacaktır… Çabamızın hayırlı olmasını dilerim” dedi.

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Son Güncelleme: 25.11.2021 19:52
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