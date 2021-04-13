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Tarım Bakanlığı binası çevresi traktörlerle çevrildi!

Çiftçiler Birliği, hükümetin iki aydan bu yana sorunlarına çözüm üretmediği gerekçesiyle, Tarım Bakanlığı binası çevresinde çok eylem düzenliyor. Binanın çevresi, traktörlerle kuşatılmış durumda…

13 Nisan 2021 Salı 11:20
Tarım Bakanlığı binası çevresi traktörlerle çevrildi!
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Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde “şok eylem” gerçekleştiriyor…

Traktörlerle bakanlık binasına çıkan tüm yolları kapatan eylemciler, sorunlarına çözüm bulunmasını talep ediyor.

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Çok sayıda traktörün, bakanlık çevresine gelmeye devam ettiği eylemde, polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı da gözlemlendi.

Birlikten dün yapılan açıklamada, iki ay önce Başbakan Ersan Saner’e sorunlarını ilettiklerini ancak aradan geçen süre zarfında hiçbir adımın atılmadığı ifade edilmişti.

Bekleyen Doğrudan Gelir Desteği (DGD) ödemelerinin, akaryakıt desteğinin, kuraklık konusundaki çalışmaların, yeni DGD tutarlarının belirlenmesi ve geciken ilk taksitin biriken sorunlardan birkaçı olduğu ifade edilen açıklamada, “Artık tahammülümüz kalmamıştır. Bizler artık, anlayışımızın ve sabrımızın gereksiz yere suistimal edildiğine inanıyoruz” denilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Tarım Bakanlığıçiftçiler Eylem
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