Taçoy: “Sertoğlu ve ekibini, Spor Tahkim Mahkemesi’ne gitme konusunda kutlarım”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, “Sayın Hasan Sertoğlu ve ekibini, Spor Tahkim Mahkemesi’ne gitme konusundaki kararlılıkları nedeniyle kutlarım. Bu süreçte, siyaset adamı olarak değil, ülkesini seven bir vatandaş olarak bana düşen bir görev varsa, seve seve her türlü katkıyı koymaya hazır olduğumu belirtmek isterim” dedi.

Bakan Taçoy, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, dünyada bilinen, en önemli spor uyuşmazlıklarına hukuki çözüm getiren Spor Tahkim Mahkemesi’nin (CAS), Kıbrıslı Türklere uygulanan haksız spor ambargosuna karşı, başvurulması gereken önemli bir hukuk merkezi olduğuna işaret ederek, “Merkezi İsviçre’nin Lozan kentinde bulunan, spor hukuku ile ilgili anlaşmazlıkları çözmek için kurulmuş olan Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’ne yönelik KTFF girişimini selamlıyorum” ifadesini kullandı.

Kıbrıs Türk futbolundan yola çıkıldığında, tesis altyapıları, kulüp bütçeleri, lisanslı futbolcu sayısı, kamp tesisleri, hakemlerin aldığı uluslararası eğitim, teknik adamların aldığı uluslararası eğitimin, FIFA, UEFA standartlarında olduğunu belirten Taçoy, şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu; 30 Ekim 1955 tarihinde faaliyetlerine başladı. Hem Kıbrıs Türkü'nün kendi arasında futbol organizasyonlarını düzenlemiş, hem de uluslararası kuralları uygulayarak gençliğimize dünya standartlarında imkan sunma görevini bu güne kadar başarı ile yürütmüştür.

1955’den 1960’a, 1960 Cumhuriyeti’nden, 1974’e o zorlu koşullarda… 1975’den de bugüne, Kıbrıs Türkleri hep oyunun içerisinde oldu. Kıbrıs Rumları ile bazen aynı kadrolarda, bazen rakip olarak sahanın içerisinde kaldı.”

“FUTBOL, SAHADA, FIFA, UEFA KURALLARI İLE OYNANAN BİR OYUN…”

Bakan Taçoy, futbolun, sahada, FIFA, UEFA kuralları ile oynanan bir oyun olduğunu, siyaseti öne sürerek, Kıbrıs Türk gençliğini on yıllardır oyunun dışında tutma çabasının, insanlık onuru adına da suç olduğunu, her platformda bunu dile getirmelerinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Taçoy şöyle devam etti:

“Futbolcularımız yeterlidir. Hakemlerimiz yeterlidir. Teknik adamlarımız yeterlidir. Futbol Kulüplerimiz yeterlidir. Alt yapılarımız yeterlidir. Tesis alt yapımız bir çok ülkeyi kıskandıracak düzeyde iyidir, bunla gurur duyuyoruz.

Geriye bir tek, bu insanlık dışı spor ambargosunu kaldırmak kalıyor. Hukuki mücadele, her zeminde Kıbrıslı Türklerin haklarını da koruyarak, olası bir çözüm noktasında vazgeçilmez olan ‘eşitlik’ ilkesine uygun şekilde evrilmelidir. Buna desteğimiz her platformda tam olacak.

“MANEVİ VE MADDİ, ÜZERİME DÜŞEN NEYSE, HER PLATFORMDA YAPMAYA HAZIRIM”

Ülkesini, ülke gençliğini ve futbolu seven bir siyaset adamı olarak, şu anda da bir bakan olarak KTFF’nin bu girişiminde, manevi ve maddi olarak üzerime düşen neyse, her platformda yapmaya hazırım.

KTFF’nin bu girişimini, siyasetin dışında tutup, insan hakları temelinde ele alarak sonuçlandırmak hepimizin görevidir.

Sayın Hasan Sertoğlu ve ekibini, Spor Tahkim Mahkemesi’ne gitme konusundaki kararlılıkları nedeniyle kutlarım. Bu süreçte, siyaset adamı olarak değil, ülkesini seven bir vatandaş olarak bana düşen bir görev varsa, seve seve her türlü katkıyı koymaya hazır olduğumu belirtmek isterim.”