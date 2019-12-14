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Taçoy: “Herkes bilsin ki Kıbrıs Türkü asla yalnız ve çaresiz değildir”

Taçoy insansız hava araçlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı

Taçoy: “Herkes bilsin ki Kıbrıs Türkü asla yalnız ve çaresiz değildir”

Taçoy insansız hava araçlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı

14 Aralık 2019 Cumartesi 14:48
Taçoy: “Herkes bilsin ki Kıbrıs Türkü asla yalnız ve çaresiz değildir”

Taçoy insansız hava araçlarıyla ilgili yazılı açıklamasında, “Türk’ün haklarını korumaktaki kararlığını anlamak için eline ateş almanın ya da kendini doğrudan ateşe atmanın gereği yok, tarihe bakmak yeterlidir” dedi.

Rum yönetiminin hem Kıbrıs adasını hem de Doğu Akdeniz’i barut fıçısına çevirmek adına attığı adımlardan bir an önce vazgeçmesi gerektiğini söyleyen Taçoy, “Rum silahlanmasının yıllardır pervasızca” devam ettiğini, son olarak Amerikan Senatosu’nda alınan “silah ambargosunun kaldırılması” kararının da Rum yönetimini bu yönde cesaretlendirecek bir yanlış adım olduğunu vurguladı.

“İSRAİL’DEN ALDIKLARI İHA’LAR KARŞILIKSIZ KALAMAZDI”

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bir süre önce İsrail ile 8 adet İnsansız Hava Aracı (İHA) alımı için anlaşma yaptığını ve 4 adet İHA’nın da teslim alınmış olduğunu söyleyen Taçoy, bu hareketin karşılıksız kalmasını beklemenin en hafif tabir ile saflık olduğunu kaydetti.

Hasan Taçoy, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin duyulan ihtiyaç üzerine yapmış olduğu talep sonrasında hükümet olarak aldıkları kararın Kıbrıs Türk halkının uluslararası hukuk çerçevesindeki hakları ve çıkarlarını korumakta büyük önem taşıdığının altını çizdi.

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MAVİ VATAN EMİN ELLERDE”

“Mavi Vatan emin ellerde” diyen Taçoy, Türk Savunma Sanayisi’nin son yıllarda “Millileşme” hedefiyle atmış olduğu doğru adımların bir ürünü olan Milli İHA ve SİHA’ların Kıbrıs Türkü’ne gurur, heyecan ve güven verdiğini ifade etti.

Türkiye’nin hem Anavatan hem de garantör olarak her durum ve koşulda Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu görmenin huzuru içerisinde başta Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olmak üzere, Doğu Akdeniz’de Kıbrıs Türk Halkı’nın haklarına el uzatan herkese bu tutumlarından vazgeçme çağrısı yapan Taçoy, “Herkes bilsin ki Kıbrıs Türkü asla yalnız ve çaresiz değildir” dedi.

Yüzde yüz Türk mühendislerinin ürünü olan milli İHAların kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin cesur ve yetenekli personeli yönetiminde Geçitkale Havalimanı’nda yürütecekleri görevin yaratacağı caydırıcılıkla bölgenin güven ve huzuruna büyük katkısı olacağı inancını dile getiren Taçoy, Mavi Vatan’ın her karışının Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından emniyete alınmış olduğunu söyledi.

“AKLINIZI BAŞINIZA ALIN VE BU HAYDUTLUKTAN VAZGEÇİN”

Taçoy, “Rum Yönetimi’ne bir kez daha ‘aklınızı başınıza alınız ve haydutluktan vazgeçiniz. Gelin anlaşalım ve herkes kendi hakkını alsın’ çağrısı yaparken, yanlış davranışların karşılıksız kalmayacağını da hatırlatmak isterim” dedi.    

Son Güncelleme: 14.12.2019 18:43
Anahtar Kelimeler:
Mavi VatanHasan Taçoy
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